"Ніхто не усвідомлював": на стіні Міністерства економіки Італії висить фотографія фашиста Муссоліні

Італійські політики підтвердили журналістам, що знімки Муссоліні висять у багатьох державних спорудах.

Related video

Фотографія фашиста Беніто Муссоліні висить на стіні Міністерства економічного розвитку Італії. Про це пише видання The Guardian.

Журналісти повідомили, що знімок було вирішено зняти. Як розповів новообраний речник сенату Ігнаціо Ла Русса з партії "Брати Італії", це приклад "культури скасування".

Зазначається, що про фотографію розповіла профспілка Cgil. Організація одержала підтвердження від працівників державної адміністрації.

Джанкарло Джорджетті, міністр економічного розвитку, що йде, сказав, що фотографія Муссоліні була частиною виставки під назвою "Italia Geniale" (Блискуча Італія), присвяченої 90-річчю відкриття цього року Палаццо П'ячентіні, штаб-квартири міністерства в Римі. У виставку включили фотографії всіх колишніх міністрів департаменту, включаючи Муссоліні.

Джорджетті сказав, що фотографія Муссоліні також висить у "галереї прем'єр-міністрів" у Палаццо Кіджі, офіційній резиденції італійського прем'єр-міністра.

"Ніхто цього не усвідомлював", — сказав він про фотографію резиденції.

Знімок, який перебуває у Міністерстві економіки, знімуть.

На тлі засудження фотографій з боку Cgil та лівих політиків, Ла Русса повідомив, що ще одна фотографія Муссоліні була виставлена ​​у міністерстві оборони.

Раніше Фокус повідомляв, що в Ірані до смерті побили школярку за відмову співати гімн на честь аятоли Алі Хаменеї. Повідомляється, що на тлі протестів у країні іранські силовики влаштовують рейди по школах, під час яких змушують учнів співати релігійний гімн "Салям Фарманд".

Також нагадаємо, що турист відбився від ведмедиці з ведмежати в горах Японії. На відео, що з'явилося в мережі, турист б'є ведмедя ногами, намагається відлякати криками і при цьому втриматися на скелі. А ведмідь знову і знову повертається.

Ще нагадаємо, що на цвинтарі в Італії обрушилася стіна старовинної каплиці. Італійські ЗМІ зняли на відео труни, що висять. Також вони пишуть, що це вже не перший подібний обвал на цьому цвинтарі.