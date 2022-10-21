Франция и Испания разрешили российским бизнесменам платить за супръяхты под санкциями, — Reuters

Издание пишет, что платежи осуществляются согласно законодательству ЕС и национальными законами стран.

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Испания и Франция дали возможность владельцам суперъяхт, которые были заморожены из-за санкций против российских бизнесменов, оплачивать их содержание. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

В материале говорится, что в Испании шесть судов были заморожены после того, как ЕС начал вводить санкции против России санкций из-за начала войны в Украине. Большинство владельцев уже платят за техническое обслуживание, экипаж, стыковку и страховку.

Журналисты отметили, что физическим лицам обычно не разрешают совершать финансовые операции там, где к ним применяются санкции. Однако власти Испании и Франции разрешили платежи.

Министерство финансов Испании сообщило, что закон 2014 года, принятый после аннексии Крыма Россией в том же году, позволяет лицам, находящимся под санкциями, производить необходимые платежи для содержания активов. Министерство не подтвердило, санкционированы ли выплаты.

По словам журналистов, предложения США и Евросоюза, выдвинутые ранее, продать арестованные российские активы и передать вырученные средства Украине застопорились.

Джеймс Джаффа, юрист британской фирмы "Jaffa & Co", которая специализируется на морских судах, заявил, что расходы на содержание зачастую были "карманными деньгами" для их владельцев, а неуплата комиссионных могла позволить кредиторам потребовать, чтобы суда продали для погашения долгов.

"Санкции, похоже, не имеют ожидаемого разрушительного эффекта", — сказал Яффо.

Издание пишет, что во Франции заморожены пять яхт. Алексей Кузьмичев, акционер российского Альфа-банка, находящийся под санкциями, оплачивал два своих замороженных судна в Каннах и Антибах в соответствии с законом Европейского Союза от 2014 года. Министерство финансов Франции подтвердило, что правила ЕС разрешают платежи.

Ранее Фокус сообщал, что в Индии заговорили о ценовом потолке на российскую нефть. После большого вторжения России в Украину Индия стала вторым крупнейшим нефтяным клиентом Кремля после Китая, поскольку западные компании не хотели покупать российскую нефть из-за санкций

Еще напомним, что Путин уговорил Эрдогана создать газовый хаб в Турции. Президент республики подтвердил, что европейские страны смогут покупать топливо, поступающее из страны-агрессора через Турцию.

Также сообщалось, что война против Украины очень дорого обходится российской экономике, которая приходит в упадок из-за множества серьезных санкций.