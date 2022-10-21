Франція та Іспанія дозволили російським бізнесменам платити за супр'яхти під санкціями, — Reuters

Видання пише, що платежі здійснюються згідно із законодавством ЄС та національними законами країн.

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Іспанія та Франція дали можливість власникам супер'яхт, які були заморожені через санкції проти російських бізнесменів, оплачувати їх зміст. Про це пише Reuters із посиланням на свої джерела.

У матеріалі йдеться, що в Іспанії шість судів було заморожено після того, як ЄС почав вводити санкції проти Росії санкцій через початок війни в Україні. Більшість власників уже платять за технічне обслуговування, екіпаж, стикування та страховку.

Журналісти зазначили, що фізичним особам зазвичай не дозволяють здійснювати фінансові операції там, де до них застосовують санкції. Однак влада Іспанії та Франції дозволила платежі.

Міністерство фінансів Іспанії повідомило, що закон 2014 року, ухвалений після анексії Криму Росією того ж року, дозволяє особам, які перебувають під санкціями, проводити необхідні платежі для утримання активів. Міністерство не підтвердило, чи санкціоновано виплати.

За словами журналістів, пропозиції США та Євросоюзу, висунуті раніше, продати заарештовані російські активи та передати виручені кошти Україні, зупинилися.

Джеймс Джаффа, юрист британської фірми "Jaffa & Co", яка спеціалізується на морських судах, заявив, що витрати на утримання найчастіше були "кишеньковими грошима" для їх власників, а несплата комісійних могла дозволити кредиторам вимагати, щоб суди продали для погашення боргів.

"Санкції, схоже, не мають очікуваного руйнівного ефекту", — сказав Яффо.

Видання пише, що у Франції заморожено п'ять яхт. Олексій Кузьмичов, акціонер російського Альфа-банку, який перебуває під санкціями, оплачував два свої заморожені судна у Каннах та Антибах відповідно до закону Європейського Союзу від 2014 року. Міністерство фінансів Франції підтвердило, що правила ЄС дозволяють платежі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Індії заговорили про цінову стелю на російську нафту. Після великого вторгнення Росії в Україну Індія стала другим найбільшим нафтовим клієнтом Кремля після Китаю, оскільки західні компанії не хотіли купувати російську нафту через санкції

Ще нагадаємо, що Путін умовив Ердогана створити газовий хаб у Туреччині. Президент республіки підтвердив, що європейські країни зможуть купувати паливо, яке надходить із країни-агресора через Туреччину.

Також повідомлялося, що війна проти України дуже дорого обходиться російській економіці, яка занепадає через безліч серйозних санкцій.