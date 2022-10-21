Джонсон прерывает отдых в Доминикане для борьбы за кресло премьера Великобритании, – The Telegraph

По данным журналистов, бывший премьер приземлится в лондонском аэропорту Гатвик утром 20 октября на частном самолете. Соратники и друзья обещают ему поддержку консерваторов для возвращения на Даунинг-стрит.

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Борис Джонсон 21 октября возвращается из отпуска на Карибских островах, чтобы начать борьбу за кресло премьер-министра Великобритании. Об этом пишет британская газета The Telegraph, ссылаясь на собственніе источники.

"Джонсон застрял ногами в песке в Доминикане, более чем в 4300 милях от Вестминстера", — отметили журналисты и добавили, что экс-премьер прибудет в Великобританию утром 22 октября.

Самолет Джонсона должен приземлиться в аэропорту Гатвик (находится в Лондоне, второй по загруженности аэропорт Великобритании, – ред.) в 9:30 утра.

Друзья бывшего премьера, по сведениям издания, дали понять, что Джонсона могут поддержать консерваторы. Джонсон уже отправляет сообщения по WhatsApp потенциальным сторонникам и тем, кто организовывал его поддержку на местах для возвращения на Даунинг-стрит.

[ + – ] Борис Джонсон может прилететь в Великобританию на частном самолете.

The Telegraph предположила, что бывший глава правительства может прилететь на частном самолете.

"У Джонсона нет недостатка в богатых покровителях, которые могли бы профинансировать такой полет. Его кампания, если он будет баллотироваться, также будет хорошо финансироваться. Досрочные выборы обойдутся весьма недорого", — заметили авторы.

Пора ли Борису Джонсону вернуться?

Близкие друзья, как отметили в издании, советовали бывшему премьер-министру пока не баллотироваться, так как партия будет нуждаться в его возвращении через год. По их мнению, Джонсон должен выждать время.

"Еще слишком рано. Осенью следующего года партия будет стоять на коленях. Сейчас Джонсон идет на дерьм…е шоу, которое не сможет контролировать", — отметил один из соратников.

Консерватор от округа Рочфорд и Саутенд-Ист Джеймс Даддридж напротив считает, что Джонсону пришло время вернуться.

Бывший министр культуры и верный союзник Джонсона Надин Доррис сказала телеканалу Sky News об уверенности, что Джонсон преодолеет порог в 100 голосов депутатов, чтобы участвовать в гонке за кресло.

"Есть только один депутат, имеющий мандат британской общественности, который выиграл всеобщие выборы три года назад с большинством в 80 мест. Это был Борис Джонсон… Наличие победителя — это то, что нужно партии, чтобы выжить", — прокомментировала Доррис.

Отметим, что на вторые сроки после ухода с поста премьера возвращались лейборист Гарольд Уилсон и Уинстон Черчилль, политический кумир Джонсона.

Фокус ранее писал, что Джонсон возглавил список возможных преемников Лиз Трасс, которая ушла в отставку 20 октября. Опрос YouGov среди членов Консервативной партии показал, что 32% депутатов считают Джонсона главным кандидатом.

Трасс назвала несколько причин, которые усложняли ее работу на посту премьера, в их числе — экономическая и международная нестабильность, а также война Украины и РФ.

Напомним, что Борис Джонсон прибывал в Киев на День независимости Украины и объявлял о пакете военной помощи Британии на 54 млн фунтов.