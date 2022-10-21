Джонсон перериває відпочинок у Домінікані для боротьби за крісло прем'єра Великобританії, — The Telegraph

За даними журналістів, колишній прем'єр приземлився в лондонському аеропорту Гатвік уранці 22 жовтня приватним літаком. Соратники та друзі обіцяють йому підтримку консерваторів для повернення на Даунінг-стріт.

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Борис Джонсон 21 жовтня повертається з відпустки на Карибських островах, щоб розпочати боротьбу за крісло прем'єр-міністра Великобританії. Про це пише британська газета The Telegraph, посилаючись на власні джерела.

"Джонсон застряг ногами в піску в Домінікані, більш ніж за 4300 миль від Вестмінстера", — зазначили журналісти й додали, що експрем'єр прибуде у Великобританію вранці 22 жовтня.

Літак Джонсона повинен приземлитися в аеропорту Гатвік (перебуває в Лондоні, другий за завантаженістю аеропорт Великобританії — ред.) о 9:30 ранку.

Друзі колишнього прем'єра, за даними видання, дали зрозуміти, що Джонсона можуть підтримати консерватори. Джонсон уже надсилає повідомлення WhatsApp потенційним прихильникам і тим, хто організовував його підтримку на місцях для повернення на Даунінг-стріт.

[ + – ] Борис Джонсон може прилетіти у Великобританію приватним літаком

The Telegraph припустило, що колишній глава уряду може прилетіти приватним літаком.

"У Джонсона не бракує багатих покровителів, які могли б профінансувати такий політ. Його кампанія, якщо він балотуватиметься, також добре фінансуватиметься. Дострокові вибори обійдуться дуже недорого", — зауважили автори.

Чи час Борису Джонсону повернутися?

Близькі друзі, як зазначили у виданні, радили колишньому прем'єр-міністру поки не балотуватися, оскільки партія потребуватиме його повернення через рік. На їхню думку, Джонсон має почекати час.

"Ще надто рано. Восени наступного року партія стоятиме на колінах. Зараз Джонсон іде на лайно шоу, яке не зможе контролювати", — зазначив один із соратників.

Консерватор від округу Рочфорд і Саутенд-Іст Джеймс Даддрідж навпаки вважає, що Джонсону настав час повернутися.

Колишня міністерка культури та вірна союзниця Джонсона Надін Дорріс сказала телеканалу Sky News про впевненість, що Джонсон подолає поріг у 100 голосів депутатів, щоб брати участь у перегонах за крісло.

"Є лише один депутат, який має мандат британської громадськості, який виграв загальні вибори три роки тому з більшістю у 80 місць. Це був Борис Джонсон... Наявність переможця — це те, що потрібно партії, щоб вижити", — прокоментувала Дорріс.

Зазначимо, що на другий термін після звільнення з посади прем'єра поверталися лейборист Гарольд Вілсон і Вінстон Черчилль, політичний кумир Джонсона.

Фокус раніше писав, що Джонсон очолив список можливих наступників Ліз Трасс, яка пішла у відставку 20 жовтня. Опитування YouGov серед членів Консервативної партії показало, що 32% депутатів вважають Джонсона головним кандидатом.

Трасс назвала кілька причин, які ускладнювали її роботу на посаді прем'єра, серед них — економічна та міжнародна нестабільність, а також війна України та РФ.

Нагадаємо, що Борис Джонсон прибував у Київ на День незалежності України й оголошував про пакет військової допомоги Британії на 54 млн фунтів.