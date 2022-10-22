Мелони приняла присягу премьер-министра и назначила новое правительство Италии (видео)

Партия Джорджи Мелони "Братья Италии" поддерживает НАТО и Украину, но эксперты опасаются, что она пойдет на сделку с Кремлем.

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В субботу, 22 октября, Джорджа Мелони приняла присягу и официально заняла пост премьер-министра Италии. Как сообщила BBC, утром новое коалиционное правительство приступило к исполнению обязанностей.

Джорджа Мелони стала первой женщиной, которая заняла пост премьер-министра Италии. Днем ранее президент Италии Серджо Маттарелла поручил ей сформировать новое итальянское правительство, и чиновница быстро выбрала 24 министров. Теперь исполнительную власть в стране представляют члены трех партий: "Братья Италии", "Лига" во главе с Маттео Сальвини и "Вперед, Италия", которой официально руководит Антонио Таяни, а неофициально — бывший премьер Сильвио Берлускони.

45-летняя чиновница возглавляет партию "Братья Италии", выигравшая парламентские выборы в прошлом сентябре. Политическая сила поддерживает НАТО и Украину, тогда как "Лига" и "Вперед, Италия", симпатизируют России, в частности, Сильвио Берлускони называют другом российского президента Владимира Путина. "Братья Италии" придерживаются правой идеологии, выступает за ужесточение миграционных правил, ограничение абортов, запрет однополых браков.

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Маттео Сальвини и Антонио Таяни назначены вице-премьер-министрами, а также министрами иностранных дел и инфраструктуры соответственно. МВД возглавил Маттео Пьянтедози, известный своей борьбой с нелегальными мигрантами, Минюст — Карло Нордио, Минобороны — Гуидо Крозетто, оба последних принадлежат к "Братьям Италии". Министром экономики стал Джанкарло Джорджетти из "Лиги", министром экономического развития — Адольфо Урсо ("Братья Италии"), министром энергетики — Паоло Дзангрилло ("Вперед, Италия!").

Новому правительству во главе с Джорджей Мелони до конца месяца необходимо представить Европейскому союзу план государственного бюджета, а затем разработать стратегию для восстановления экономики после пандемии. В 2023 году в Италии прогнозируют падение производства (рецессия), поэтому премьеру и ее команде будет сложнее выполнить предвыборные обещания, в первую очередь снижение налогов и повышение пенсий.

Ранее писали, что приход к власти Джорджи Мелони может сыграть на руку России. По мнению политологов, с новым премьером Италия пойдет на множество компромиссов с Кремлем. В частности, Владимир Путин может предложить правительству Мелони энергоносители по более выгодным ценам.

В июле 2022 года Марио Драги ушел в отставку с поста премьер-министра Италии. После этого президент страны принял решение о роспуске парламента.