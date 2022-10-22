Мелоні прийняла присягу прем'єр-міністра і призначила новий уряд Італії (відео)

Партія Джорджі Мелоні "Брати Італії" підтримує НАТО та Україну, але експерти побоюються, що вона піде на угоду з Кремлем.

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У суботу, 22 жовтня, Джорджа Мелоні прийняла присягу і офіційно зайняла пост прем'єр-міністра Італії. Як повідомила ВВС, вранці новий коаліційний уряд розпочав виконання обов'язків.

Джорджа Мелоні стала першою жінкою, яка обійняла посаду прем'єр-міністра Італії. На день раніше президент Італії Серджо Маттарелла доручив їй сформувати новий італійський уряд, і чиновниця швидко обрала 24 міністри. Наразі виконавчу владу в країні представляють члени трьох партій: "Брати Італії", "Ліга" на чолі з Маттео Сальвіні та "Вперед, Італія", якою офіційно керує Антоніо Таяні, а неофіційно — колишній прем'єр Сільвіо Берлусконі.

45-річна чиновниця очолює партію "Брати Італії", яка виграла парламентські вибори минулого вересня. Політична сила підтримує НАТО та Україну, тоді як "Ліга" та "Вперед, Італія" симпатизують Росії, зокрема, Сільвіо Берлусконі називають другом російського президента Володимира Путіна. "Брати Італії" дотримуються правої ідеології, виступає за посилення міграційних правил, обмеження абортів, заборону одностатевих шлюбів.

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Маттео Сальвіні та Антоніо Таяні призначені віце-прем'єр-міністрами, а також міністрами закордонних справ та інфраструктури відповідно. МВС очолив Маттео П'янтедозі, відомий своєю боротьбою з нелегальними мігрантами, Мін'юст — Карло Нордіо, Міноборони — Гуїдо Крозетто, обидва останні належать до "Братів Італії". Міністром економіки став Джанкарло Джорджетті з "Ліги", міністром економічного розвитку — Адольфо Урсо ("Брати Італії"), міністром енергетики — Паоло Дзангрілло ("Вперед, Італія!").

Новому уряду на чолі з Джорджею Мелоні до кінця місяця необхідно надати Європейському союзу план державного бюджету, а потім розробити стратегію для відновлення економіки після пандемії. 2023 року в Італії прогнозують падіння виробництва (рецесія), тому прем'єру та її команді буде складніше виконати передвиборчі обіцянки, насамперед зниження податків та підвищення пенсій.

Раніше писали, що прихід до влади Джорджі Мелоні може зіграти на руку Росії. На думку політологів, з новим прем'єром Італія піде на багато компромісів із Кремлем. Зокрема, Володимир Путін може запропонувати уряду Мелоні енергоносії за вигіднішими цінами.

У липні 2022 року Маріо Драгі пішов у відставку з посади прем'єр-міністра Італії. Після цього президент країни ухвалив рішення про розпуск парламенту.