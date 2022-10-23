Сингапур страдает от нашествия выдр: они нападают на людей и опустошают рыбные пруды (фото)

В Сингапуре почти не осталось мест, где нельзя было бы встретить этих хищников — их популяция в стране быстро растет. Теперь власти пытаются отселить выдр подальше от городов.

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Последние годы в Сингапуре наблюдается стремительный рост популяции выдр — в городах практически не осталось мест, где нельзя было бы встретить этого хищника. Встречаются случаи нападения этих животных на людей и опустошения ими рыбных прудов. Теперь власти работают над переселением млекопитающих. Об этом пишет издание Guardian в воскресенье, 23 октября.

Популяция гладкошерстных выдр в Сингапуре увеличилась более чем вдвое с 2019 года — примерно 17 семей ловят рыбу в водоемах, спят под мостами и разоряют частные пруды, а в редких случаях нападают на людей в общественных парках.

"Они не боятся, и более смелые стаи просто проходят мимо нас. В Сингапуре нет места, где вы были бы полностью изолированы от выдр", — сказал заявил преподаватель биологических наук в Национальном университете Сингапура Н. Сивасоти.

[ + – ] Выдры в Сингапуре

Известно, что в 2020 году власти получили 208 сообщений от граждан о выдрах на улицах Сингапура, в 2021 — 305, а по состоянию на август этого года — более 300. При этом на основании большинства сообщений можно прийти к выводу, что эти хищники набрасываются на людей только в том случае, если им угрожают, говорится в публикации.

В 2020 году NParks получило 208 сообщений граждан о выдрах, затем 305 в 2021 году и более 300 по состоянию на август этого года. Хотя большинство сообщений о наблюдениях, известно, что выдры набрасываются, когда им угрожают.

На прошлой неделе рабочая группа, состоящая из экспертов и граждан, завершили первое переселение выдр. Почти недельная миссия заключалась в том, чтобы выманить шесть выдр из укрытия, которое они выкопали под пешеходной дорожкой, и переместить их в другое место с естественными источниками пищи.

[ + – ] Выдры в Сингапуре

"Популяция выдр восстанавливается с 1980-х годов, когда Сингапур начал очищать свои водные пути. Их число увеличивается отчасти потому, что выдры не сталкиваются с серьезной опасностью со стороны других хищников… Теперь выдры все чаще встречаются на городских улицах, поскольку они требуют для себя больше территории", — говорится в публикации.

В прошлом году британец, проживающий в Сингапуре, сказал, что "думал, что умрет", когда его в Ботаническом саду атаковала стая выдр, укусив 26 раз за считанные секунды. Несколькими месяцами ранее 77-летний мужчина был укушен за ногу во время утренней зарядки возле реки.

[ + – ] Укус выдры

"Мы сталкиваемся с чем-то беспрецедентным. Изначально это были просто городские выдры, использующие пространство в Сингапуре, а затем, когда популяция выросла, а конкуренция вынудила их перейти в городскую среду, нам теперь приходится адаптироваться, — сказал преподаватель сингапурскго университета.

Напомним, ранее мы писали о 600-килограммовой моржихе Фрейе, которая нашла себе убежище в водах Норвегии и быстро обрела популярность туристов и местных жителей. Норвежские власти заявляли, что не намерены переселять животное, несмотря на материальный ущерб, который она нанесла владельцам судов, забираясь и переворачивая их.

Тем не менее вскоре Фрейю усыпили после того, как она испугала толпу в норвежской столице Осло.