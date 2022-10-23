Сінгапур страждає від навали видр: вони нападають на людей і спустошують рибні ставки (фото)

У Сінгапурі майже не залишилося місць, де не можна було зустріти цих хижаків — їх популяція у країни швидко зростає. Тепер влада намагається відселити видр якомога далі від міст.

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Останні роки у Сінгапурі спостерігається стрімке зростання популяції видр — у містах мало залишилося місць, де не можна було б зустріти цього хижака. Трапляються випадки нападу цих тварин на людей та спустошення ними рибних ставків. Тепер влада працює над переселенням ссавців. Про це пише видання Guardian у неділю, 23 жовтня.

Популяція гладкошерстих видр у Сінгапурі збільшилася більш ніж удвічі з 2019 року — приблизно 17 сімей ловлять рибу у водоймах, сплять під мостами та руйнують приватні ставки, а в окремих випадках нападають на людей у громадських парках.

"Вони не бояться, і сміливіші зграї просто проходять повз нас. У Сінгапурі немає місця, де ви були б повністю ізольовані від видр", — сказав заявив викладач біологічних наук у Національному університеті Сінгапуру Н. Сівасоті.

[ + – ] Видри у Сінгапурі

Відомо, що у 2020 році влада отримала 208 повідомлень від громадян про видр на вулицях Сінгапуру, у 2021 — 305, а станом на серпень цього року — понад 300. Водночас на підставі більшості повідомлень можна дійти висновку, що ці хижаки накидаються на людей лише у тому випадку, якщо їм загрожують, йдеться у публікації.

У 2020 році NParks отримало 208 повідомлень громадян про видр, потім 305 у 2021 році та понад 300 станом на серпень цього року. Хоча більшість повідомлень про спостереження відомо, що видри накидаються, коли їм загрожують.

Минулого тижня робоча група, що складається з експертів та громадян, завершили перше переселення видр. Майже тижнева місія полягала в тому, щоб виманити шість видр з укриття, яке вони викопали під пішохідною доріжкою, та перемістити їх в інше місце з природними джерелами їжі.

[ + – ] Видри у Сінгапурі

"Населення видр відновлюється з 1980-х років, коли Сінгапур почав очищати свої водні шляхи. Їх число збільшується частково тому, що видри не стикаються з серйозною небезпекою з боку інших хижаків... Тепер видри все частіше зустрічаються на міських вулицях, оскільки вони вимагають для себе більше території", — йдеться у публікації.

Минулого року британець, який проживає в Сінгапурі, сказав, що "думав, що помре", коли його в Ботанічному саду атакувала зграя видр, вкусивши 26 разів за лічені секунди. Декількома місяцями раніше 77-річного чоловіка було укушено за ногу під час ранкової зарядки біля річки.

[ + – ] Укус видри

"Ми стикаємося з чимось безпрецедентним. Спочатку це були просто міські видри, які використовують простір у Сінгапурі, а потім, коли популяція зросла, а конкуренція змусила їх перейти в міське середовище, нам тепер доводиться адаптуватися", — сказав викладач сінгапурського університету.

Нагадаємо, раніше ми писали про 600-кілограмову моржиху Фрею, яка знайшла собі притулок у водах Норвегії і швидко набула популярності туристів і місцевих жителів. Норвезька влада заявляла, що не має наміру переселяти тварину, попри матеріальні збитки, які вона завдала власникам судів, забираючись і перевертаючи їх.

Проте незабаром Фрею приспали після того, як вона налякала натовп у норвезькій столиці Осло.