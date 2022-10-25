Почти 200 судов в очереди: Россия мешает провозить зерно через Босфор

Политические амбиции РФ привели к тому, что 3 миллиона тонн зерна остались в Одессе. Около 10 миллионов человек в мире не получили продовольствие, заявляют украинские дипломаты.

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Россия искусственно задерживает инспекцию судов в Босфоре, очередь уже превысила 170 судов. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Украинские порты из-за действий российских оккупантов вынуждены работать лишь на 25-30% своих мощностей. Задерживаются также суда, доставляющие грузы по "зерновому коридору".

По данным министерства, 24 октября 6 судов вышли из портов Большой Одессы с 227 тысячами тонн агропродукции. Корабли проследуют в страны Африки, Азии и Европы, в их числе — балкер MBC DAISY, на борту которого 14 тысяч тонн пшеницы для Алжира.

[ + – ] За 25 октября из Украины вывезли более 107 тыс. тонн продовольствия.

За 25 октября удалось вывезти более 107 тыс. тонн продовольствия. С момента выхода первого судна с украинским продовольствием из Украины вывезли уже 8,9 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 386 судов с продовольствием.

Голодные игры Кремля: Украина не может вывезти 3 миллиона тонн зерна

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено задержкой работы черноморского "зернового коридора" российскими инспекторами совместного координационного центра в Стамбуле.

"Есть основания полагать, что задержки с проверками судов зерновой инициативы со стороны России политически мотивированы. Недавно российское руководство без законных оснований пыталось подвергнуть сомнению деятельность зернового коридора, требуя новых уступок за согласие Москвы продолжить действие зернового соглашения", — подчеркнули украинские дипломаты.

Задержки с проверками не позволили Украине экспортировать дополнительные 3 миллиона тонн зерна, 10 миллионов человек в мире не получили еду из-за политических амбиций РФ, отметили в МИД Украины.

"Мы не должны позволить Кремлю держать миллионы людей в заложниках его голодных игр", — заявили в министерстве.

Напомним, что недавно президент Турции Реджеп Эрдоган говорил с российским коллегой Владимиром Путиным о продлении действия "зернового соглашения". По сведениям турецкой стороны, 62% грузов попадают на рынки Европы.

В Кремле угрожают остановить "зерновую сделку" в ноябре, если не будут выполнены определенные требования. Москва говорит о необходимости справедливого и честного выполнения обязательств.

Журналисты ранее выяснили, как Россия украла украинское зерно на сумму около 530 миллионов долларов. Некоторые корабли с зерном оставались в Турции.