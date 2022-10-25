Майже 200 суден у черзі: Росія заважає провозити зерно через Босфор

Політичні амбіції РФ призвели до того, що 3 мільйони тонн зерна залишилися в Одесі. Близько 10 мільйонів людей у світі не одержали продовольства, заявляють українські дипломати.

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Росія штучно затримує інспекцію судів у Босфорі, черга вже перевищила 170 суден. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Українські порти через дії російських окупантів змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей. Затримуються також судна, які доставляють вантажі "зерновим коридором".

За даними міністерства, 24 жовтня 6 суден вийшли з портів Великої Одеси із 227 тисячами тонн агропродукції. Кораблі пройдуть до країн Африки, Азії та Європи, серед них — балкер MBC DAISY, на борту якого 14 тисяч тонн пшениці для Алжиру.

[ + – ] За 25 жовтня з України вивезли понад 107 тисяч тонн продовольства

За 25 жовтня удалося вивезти понад 107 тис. тонн продовольства. З моменту виходу першого судна з українським продовольством з України вивезли вже 8,9 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшли 386 суден із продовольством.

Голодні ігри Кремля: Україна не може вивезти 3 мільйони тонн зерна

Міністерство закордонних справ України занепокоєне затримкою роботи чорноморського "зернового коридору" російськими інспекторами спільного координаційного центру у Стамбулі.

"Є підстави вважати, що затримки з перевірками судів зернової ініціативи з боку Росії політично мотивовані. Нещодавно російське керівництво без законних підстав намагалося поставити під сумнів діяльність зернового коридору, вимагаючи нових поступок за згоду Москви продовжити дію зернової угоди", — підкреслили українські дипломати.

Затримки з перевірками не дозволили Україні експортувати додаткові 3 мільйони тонн зерна, 10 мільйонів людей у світі не отримали їжу через політичні амбіції РФ, зазначили у МЗС України.

"Ми не повинні дозволити Кремлю тримати мільйони людей у заручниках його голодних ігор", — заявили в міністерстві.

Нагадаємо, що нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган говорив із російським колегою Володимиром Путіним про продовження дії "зернової угоди". За даними турецької сторони, 62% вантажів потрапляють на ринки Європи.

У Кремлі погрожують зупинити "зернову угоду" у листопаді, якщо не виконають певних вимог. Москва говорить про необхідність справедливого та чесного виконання зобов'язань.

Журналісти раніше з'ясували, як Росія вкрала українське зерно на суму близько 530 мільйонів доларів. Деякі кораблі із зерном залишалися в Туреччині.