Попросила Россия: в Турции задержали журналистку крымскотатарского канала ATR

Гульсум Халилову задержали в аэропорту Стамбула по прилету из Хорватии и продержали 17 часов. Гендиректор канала считает, что это сделали по заданию российских спецслужб.

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Турецкие правоохранители задержали в Стамбуле журналистку крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилову. Об этом написал в Facebook заместитель гендиректора канала ATR Айдер Муждабаев.

"Позор правоохранительным органам Турецкой Республики! В Стамбуле по запросу российских спецслужб задержана известная украинская крымскотатарская журналистка, ведущая телеканала Гульсум Халилова. Требуем немедленно освободить нашу коллегу", — отметил Муждабаев.

Замгендиректора канала ATR просит помочь в ситуации президента Украины Владимира Зеленского.

В общении с "Украинской правдой" Халилова сообщила, что ее продержали 17 часов по запросу России из-за запрета на въезд в страну.

[ + – ] Гульсуму Халилову вскоре освободили и разрешили въехать в Турцию

Гендиректор канала Ленур Ислямов заявил, что Халилову задержали по заданию российских спецслужб.

"Она уже 16 часов как задержана. Срочно освободите журналиста", — отметила она.

Как журналистка оказалась в Стамбуле

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров добавил, что Халилову задержали ночью в аэропорту Стамбула по прилету из Хорватии по российскому запросу в Интерполе.

"Задержание – это еще не арест и тем более не выдача. В любом случае это унизительно для тех, кого задерживают незаконно. В данном случае, согласно сфальсифицированных Россией материалов", — заявил Чубаров.

По его мнению, государства-члены Интерпола должны срочно лишить Россию членства в этой организации.

В итоге Гульсуму Халилову освободили и разрешили въехать в Турцию. Глава Междлиса считает, что не стоит обвинять правоохранительные органы Турции, которые вынуждены реагировать на запросы в Интерпол от России.

Адвокат Николай Полозов отметил, что Халилову задержали по формальному запросу, основанному на сфабрикованном в оккупированном Крыму уголовном деле.

"Уже не в первый раз Кремль, используя легальные механизмы межгосударственного взаимодействия, пытается осуществлять захват новых заложников для последующих незаконных репрессивных действий в отношении них", — заметил он.

Напомним, что российский суд в Крыму приговорил гендиректора АTR Ленура Ислямова к 19 годам колонии строгого режима за организацию энергеоблокады полуострова в 2015 году.

Канат ATR ранее боролся за предоставление 50 миллионов гривен из украинского бюджета. При этом владельцем канала ATR являлась частная компания "Атлант-Ф".