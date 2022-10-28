Попросила Росія: у Туреччині затримали журналістку кримськотатарського каналу ATR

Гульсум Халілову затримали в аеропорту Стамбула після прильоту з Хорватії та протримали 17 годин. Гендиректор каналу вважає, що це зробили за завданням російських спецслужб.

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Турецькі правоохоронці затримали у Стамбулі журналістку кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілову. Про це написав у Facebook заступник гендиректора каналу ATR Айдер Муждабаєв.

"Ганьба правоохоронним органам Турецької Республіки! У Стамбулі на запит російських спецслужб затримано відому українську кримськотатарську журналістку, ведучу телеканалу Гульсум Халілова. Вимагаємо негайно звільнити нашу колегу", — зазначив Муждабаєв.

Заступник гендиректора каналу ATR просить допомогти в ситуації президента України Володимира Зеленського.

У спілкуванні з "Українською правдою" Халілова повідомила, що її протримали 17 годин на запит Росії через заборону на в'їзд до країни.

[ + – ] Гульсуму Халілову невдовзі звільнили та дозволили в'їхати до Туреччини

Гендиректор каналу Ленур Іслямов заявив, що Халілову затримали за завданням російських спецслужб.

"Вона вже 16 годин як затримана. Терміново звільніть журналістку", — зазначила вона.

Як журналістка опинилася у Стамбулі

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров додав, що Халілову затримали вночі в аеропорту Стамбула після прильоту з Хорватії за російським запитом в Інтерполі.

"Затримання — це ще не арешт і тим більше не видача. У будь-якому випадку це принизливо для тих, кого затримують незаконно. У цьому випадку, згідно зі сфальшованим Росією матеріалів", — заявив Чубаров.

На його думку, держави-члени Інтерполу мають терміново позбавити Росію членства у цій організації.

У результаті Гульсум Халілову звільнили і дозволили в'їхати до Туреччини. Глава Меджлісу вважає, що не варто звинувачувати правоохоронні органи Туреччини, які змушені реагувати на запити до Інтерполу від Росії.

Адвокат Микола Полозов зазначив, що Халілову затримали за формальним запитом, заснованим на сфабрикованій в окупованому Криму кримінальній справі.

"Вже не вперше Кремль, використовуючи легальні механізми міждержавної взаємодії, намагається здійснювати захоплення нових заручників для подальших незаконних репресивних дій щодо них", — зауважив він.

Нагадаємо, що російський суд у Криму засудив гендиректора АTR Ленура Іслямова до 19 років колонії суворого режиму за організацію енергетичної блокади півострова у 2015 році.

Канат ATR раніше боровся за надання 50 мільйонів гривень з українського бюджету. Водночас власником каналу ATR була приватна компанія "Атлант-Ф".