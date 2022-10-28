"Все затаили дыхание": глава МАГАТЭ высказался о подготовке КНДР к ядерным испытаниям

Рафаэль Гросси надеется, что КНДР не приступит к седьмому ядерному испытанию, но в то же время признает, что риск такого сценария очень высок.

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Северная Корея может впервые с 2017 года "расконсервировать" испытания ядерной бомбы. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

По его словам, седьмое ядерное испытание Северной Кореи станет еще одним подтверждением программы, которая продвигается полным ходом, что вызывает невероятную озабоченность.

"Все затаили дыхание по этому поводу", — сказал Гросси.

Он подчеркнул, что дальнейшая работа Северной Кореи по возобновлению ядерных испытаний будет означать, что страна собирает свой ядерный арсенал.

"Мы надеемся, что этого не произойдет, но признаки, к сожалению, идут прямо в другом направлении", — сказал Гросси.

Подготовка КНДР к седьмому ядерному испытанию: что известно

Несколькими днями ранее ряд СМИ написал о том, что Северная Корея начала подготовку к новым ядерным испытаниям.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын смог укрепить свои силы на фоне того, что США сосредоточились на изоляции России из-за войны в Украине и на растущей напряженности в отношениях с Китаем. Сейчас практически нет шансов, что РФ или КНР, обладающие правом вето в Совете безопасности, поддержат какие-либо санкции против КНДР, если их инициируют, пишет агентство. В то же время, проведение ядерных испытаний станет нарушением резолюций Совбеза.

По словам южнокорейского лидера Юн Сок Еля, проведение ядерных испытаний КНДР на сегодня выглядит неизбежным шагом.

США, Южная Корея и Япония уже пообещали сурово отреагировать на действия Пхеньяна. В Вашингтоне считают, что КНДР может провести испытание в любое время.

Напомним, 24 октября Южная и Северная Кореи обменялись предупредительными выстрелами, обвинив друг друга в нарушении морской границы. Южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы после того, как судно КНДР якобы пересекло морскую границу в Желтом море.

Фокус также писал, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии. В правительстве Страны восходящего солнца заявили, что Северная Корея запустила межконтинентальную ракету, которая может пролететь 3000 километров.