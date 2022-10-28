"Усі затамували подих": глава МАГАТЕ висловився про підготовку КНДР до ядерних випробувань

Рафаель Гроссі сподівається, що КНДР не розпочне сьоме ядерне випробування, але водночас визнає, що ризик такого сценарію дуже високий.

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Північна Корея може вперше з 2017 року "розконсервувати" випробування ядерної бомби. Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

За його словами, сьоме ядерне випробування Північної Кореї стане ще одним підтвердженням програми, яка просувається повним ходом, що викликає неймовірну стурбованість.

"Усі затамували подих із цього приводу", — сказав Гроссі.

Він наголосив, що подальша робота Північної Кореї щодо відновлення ядерних випробувань означатиме, що країна збирає свій ядерний арсенал.

"Ми сподіваємося, що цього не станеться, але ознаки, на жаль, йдуть просто в іншому напрямку", — сказав Гроссі.

Підготовка КНДР до сьомого ядерного випробування: що відомо

Декількома днями раніше низка ЗМІ написала про те, що Північна Корея почала підготовку до нових ядерних випробувань.

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин зміг зміцнити свої сили на тлі того, що США зосередилися на ізоляції Росії через війну в Україні та на напруженості, що росте у відносинах із Китаєм. Зараз практично немає шансів, що РФ чи КНР, які мають право вето в Раді безпеки, підтримають якісь санкції проти КНДР, якщо їх ініціюють, пише агентство. Водночас проведення ядерних випробувань стане порушенням резолюцій Радбезу.

За словами південнокорейського лідера Юн Сок Йоля, проведення ядерних випробувань КНДР на сьогодні є неминучим кроком.

США, Південна Корея і Японія вже пообіцяли суворо відреагувати на дії Пхеньяну. У Вашингтоні вважають, що КНДР може провести випробування будь-коли.

Нагадаємо, 24 жовтня Південна та Північна Кореї обмінялися попереджувальними пострілами, звинувативши одна одну в порушенні морського кордону. Південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли після того, як судно КНДР нібито перетнуло морський кордон у Жовтому морі.

Фокус також писав, що КНДР запустила балістичну ракету в бік Японії. В уряді Країни східного сонця заявили, що Північна Корея запустила міжконтинентальну ракету, яка може пролетіти 3 000 кілометрів.