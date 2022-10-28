Из Аляски в Австралию за 11 дней: птица веретенник установила мировой рекорд (карта)

Птица семейства бекасовых преодолела без остановок более 13 тысяч километров и вдвое похудела во время перелета.

Related video

Малый веретенник установил мировой рекорд, преодолев без остановки 13,5 тысячи километров от Аляски до Австралии. Об этом пишет Daily Mail.

Птица находилась в воздухе на протяжении 11 дней и потеряла практически половину своего веса. Веретенник вылетел из Аляски 13 октября, а 24 октября приземлилась на северо-востоке Тасмании (Австралия).

Отследить полет птицы удалось с помощью специального трекера, который ей на лапу установили орнитологи. Они также сообщили журналистам подробности о рекордсмене. Оказалось, что веретеннику, преодолевшему такое большое расстояние, всего пять месяцев.

Рекорд малого веретенника прокомментировал также писатель-натуралист Эндрю Дарби.

"Прекрасные новости о сверхмарафонских полетах веретенников. Птица, которую отслеживают со спутника, впервые перелетела без остановок из Аляски в Тасманию", — написал Дарби на своей странице в Твиттере.

Кроме того он опубликовал карты, на которых отмечена траектория полете веретенника-рекордсмена.

[ + – ] Писатель-натуралист опубликовал карту с траекторией полета птицы-рекордсмена Фото: Andrew Darby

Малый веретенник: что это за птица

Это птица семейства бекасовых. У нее характерное кирпично-красное оперение, длинные ноги и длинный вздернутый клюв. Ареал обитания — Европа, Монголия, Аляска, Индонезия, Папуа ­­– Новая Гвинея, Австралия и Новая Зеландия.

Заметим, что малые веретенники и до этого уже устанавливали своеобразные рекорды.

Так, в 2020 году стало известно, что малый веретенник пролетел более 12 тысяч километров без остановки. Птица вылетела из Аляски 16 сентября и прибыла в бухту недалеко новозеландского города Окленд 27 сентября.

Таким образом веретенник пролетел более 12 тысяч километров за 11 дней со скоростью 88,5 километров в час.

А предыдущий рекорд орнитологи установили в 2007 году. Тогда малый веретенник без остановки пролетел 11,6 тысячи километров.

Ранее ученые рассказали, какая птица является самой быстрой на Земле. Эти птицы живут на всех континентах, кроме Антарктиды и могут развивать скорость в полете до 320 км/час.

Фокус также писал о том, что самая старая дикая птица в мире в 70 лет высидела 40-го птенца. Самка темноспинного альбатроса по имени Уиздом, вернулась на атолл Мидуэй на Гавайях в Тихом океане и высидела своего детеныша.