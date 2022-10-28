Із Аляски в Австралію за 11 днів: птах грицик встановив світовий рекорд (карта)

Птах сімейства бекасових подолав без зупинок понад 13 тисяч кілометрів і вдвічі схуд під час перельоту.

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Малий грицик встановив світовий рекорд, подолавши без зупинки 13,5 тисячі кілометрів від Аляски до Австралії. Про це пише Daily Mail.

Птах перебував у повітрі протягом 11 днів і втратив майже половину своєї ваги. Грицик вилетів із Аляски 13 жовтня, а 24 жовтня приземлилася на північному сході Тасманії (Австралія).

Відстежити політ пташки вдалося за допомогою спеціального трекера, який на лапу йому встановили орнітологи. Вони також повідомили журналістам про рекордсмен. Виявилося, що грицику, який подолав таку велику відстань, лише п'ять місяців.

Рекорд малого грицика прокоментував також письменник-натураліст Ендрю Дарбі.

"Прекрасні новини про надмарафонські польоти грициків. Птах, якого відстежують із супутника, вперше перелетів без зупинок із Аляски до Тасманії", — написав Дарбі на своїй сторінці у твіттері.

Крім того, він опублікував карти, на яких позначено траєкторію польоту грицика-рекордсмена.

[ + – ] Письменник-натураліст опублікував карту з траєкторією польоту птаха-рекордсмена Фото: Andrew Darby

Малий грицик: що це за птах

Це птах сімейства бекасових. У нього характерне цегляно-червоне оперення, довгі ноги й довгий припіднятий дзьоб. Ареал проживання — Європа, Монголія, Аляска, Індонезія, Папуа-Нова Гвінея, Австралія та Нова Зеландія.

Зауважимо, що малі грицики до цього вже встановлювали своєрідні рекорди.

Так, у 2020 році стало відомо, що малий грицик пролетів понад 12 тисяч кілометрів без зупинки. Птах вилетів із Аляски 16 вересня та прибув у бухту неподалік від новозеландського міста Окленд 27 вересня.

Отже, грицик пролетів понад 12 тисяч кілометрів за 11 днів зі швидкістю 88,5 кілометра за годину.

А попередній рекорд орнітологи встановили у 2007 році. Тоді малий грицик безупинно пролетів 11,6 тисячі кілометрів.

Раніше вчені розповіли, який птах є найшвидшим на Землі. Ці птахи живуть на всіх континентах, крім Антарктиди, і можуть розвивати швидкість у польоті до 320 км/год.

Фокус також писав про те, що найстаріший дикий птах у світі в 70 років висидів 40-го пташеня. Самка темноспинного альбатроса на ім'я Віздом повернулася на атол Мідвей на Гаваях в Тихому океані та висиділа своє дитинча.