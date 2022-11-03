"Уникальные способности": мужчина притворился студентом и год прожил в общежитии Стэнфорда

Администрация университета утверждает, что молодой человек несколько раз проникал на территорию учреждения. Он домогался студенток и попытался украсть из общежития телевизор.

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Мужчина из американского штата Алабама Уильям Карри на протяжении года выдавал себя за студента Стэнфордского университета. Он проживал в нескольких общежитиях кампуса и общался со студентами. Об этом пишет издание New York Post.

Сообщается, что молодой человек несколько недель прятался в подвале студенческого общежития Crothers Hall, а затем попробовал вынести из здания телевизор. Ранее администрация университета уже выгоняла Карри со своей территории несколько раз, однако он возвращался в разные общежития.

Студенты Стэнфордского университета сообщили, что молодой человек выдавал себя за второкурсника, который изучал медицину. Также Карии, по словам учащихся, однажды ворвался в комнату и домогался одну из студенток.

Представитель университета сообщил изданию Statesman Journal, что о Карри впервые сообщили службе безопасности кампуса в декабре 2021 года. Администрация отправила ему несколько писем с запретами, но ни одно из них не остановило нарушителя.

"Уникальные аспекты настойчивости и способности господина Карри интегрироваться в наше студенческое сообщество ясно показали, что в протоколах безопасности существуют пробелы", — сказал представитель университета.

Издание пишет, что Карри выдавал себя за члена мужской команды по легкой атлетике. Также он мог говорить, что перевелся в Стэнфорд из Дьюка.

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