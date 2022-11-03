"Унікальні здібності": чоловік прикинувся студентом і рік прожив у гуртожитку Стенфорда

Адміністрація університету стверджує, що юнак кілька разів проникав на територію закладу. Він домагався студенток та спробував вкрасти з гуртожитку телевізор.

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Чоловік з американського штату Алабама Вільям Каррі протягом року видавав себе студентом Стенфордського університету. Він проживав у кількох гуртожитках кампусу та спілкувався зі студентами. Про це пише видання New York Post.

Повідомляється, що молодик кілька тижнів ховався у підвалі студентського гуртожитку Crothers Hall, а потім спробував винести з будівлі телевізор. Раніше адміністрація університету вже виганяла Каррі зі своєї території кілька разів, проте він повертався до різних гуртожитків.

Студенти Стенфордського університету повідомили, що молодик видавав себе за другокурсника, який вивчав медицину. Також Карії, за словами учнів, якось увірвався до кімнати та домагався однієї зі студенток.

Представник університету повідомив виданню Statesman Journal, що про Каррі вперше повідомили службу безпеки кампусу у грудні 2021 року. Адміністрація відправила йому кілька листів із заборонами, але жоден із них не зупинив порушника.

"Унікальні аспекти наполегливості та здатності пана Каррі інтегруватися до нашої студентської спільноти ясно показали, що в протоколах безпеки існують прогалини", — сказав представник університету.

Каррі видавав себе за члена чоловічої команди з легкої атлетики. Також він міг говорити, що перевівся до Стенфорда з Дьюка.

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