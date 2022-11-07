В Германии продают ядерный бункер за $1,6 млн: в нем выращивали марихуану (фото)

Укрытие с бетонными стенами толщиной 3 метра задумывалось как защищенный узел связи, в нем могут жить до 500 человек. Бункер оборудован генератором, панелью управления, резервуарами для воды и системой канализации.

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Немецкий бункер для радиоактивных осадков времен холодной войны с бетонными стенами толщиной 3 метра выставили на продажу в eBay почти за 1,6 миллиона долларов. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Убежище площадью 850 квадратных метров находится в Ксантене, городе на западе Германии.

"Посреди прекрасного Ксантена вы найдете надежное убежище, оно поможет вам защитить семью в самых экстремальных условиях. Бункер использовался для различных операций Бундесвера", — говорится в рекламном объявлении.

Бункер оборудован генератором, электрической системой, панелью управления, резервуарами для воды и масла, системой канализации, массивными стальными дверьми и складом.

"Техническое оснащение и атмосфера бункера перенесут вас в ранние времена, о которых мало кто может говорить", — говорят агенты по недвижимости.

Авторы объявления отметили, что такой бункер станет хорошим вариантом на случай войны в Германии. Также использовали как площадку для пейнтбола.

Бункер в целом находится в хорошем состоянии, но нужно проверить все системы, сделать косметический ремонт и вынести вещи, оставленные предыдущими арендаторами, объяснили брокеры.

В бункере выращивали марихуану

Немецкие СМИ пишут, что на данный момент есть 7 потенциальбных клиентов, готовых приобрести объект. По словам 31-летнего агента по недвижимости Даниэля Филипса из Мюльхайма ремонт будет дорогим и трудоемким — восстановление всей системы обойдется примерно в 150 тыс. евро.

Нынешний владелец бункера — 71-летний мужчина, на встрече с агентами по недвижимости он был одет в темно-синий спортивный костюм и кепку.

Он рассказал, что обнаружил бункер случайно. В 2008 году вместе с женой и тремя детьми он въехал в соседний с бункером дом – бывшую казарму. Его интересовал только дом, в котором после ремонта могут разместиться четыре жильца.

По словам владельца, бункер не использовался и в год было несколько краж со взломом. Бункер сдавался в субаренду, в 2019 году субарендатор выращивал в нем марихуану. Полиция узнала об этом и с тех пор объект пустует.

Бункер построили в 1967 году, он задумывался как защищенный от атомных бомб узел связи, в нем могут разместиться около 500 человек.

[ + – ] Бункер задумывался как защищенный узел связи

Напомним, что по данным главы областной военной администрации Алексея Кулебы в Киевской области находится 425 укрытий на случай ядерного удара. Тему ядерной безопасности в Украине не поднимали последние 30 лет.

Фокус ранее подробно расписывал вероятность ядерного удара по Украине и что делать в случае такой атаки.

Профессор и эксперт по технологиям, Дуглас Рушкоф изучал, как богатые люди собираются выжить после ядерного апокалипсиса. В его исследовании Survival Of The Richest (Спасение самых богатых) сказано, что многие богачи имеют надежные бункеры.