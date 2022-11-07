У Німеччині продають ядерний бункер за $1,6 млн: у ньому вирощували марихуану (фото)

Укриття з бетонними стінами завтовшки 3 метри замислювали як захищений вузол зв'язку, у ньому можуть жити до 500 людей. Бункер обладнаний генератором, панеллю керування, резервуарами для води та системою каналізації.

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Німецький бункер для радіоактивних опадів часів холодної війни з бетонними стінами завтовшки 3 метри виставили на продаж у eBay майже за 1,6 мільйона доларів. Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Укриття з площею 850 квадратних метрів розташований у Ксантені, місті на заході Німеччини.

"Посеред прекрасного Ксантена ви знайдете надійний притулок, він допоможе вам захистити сім'ю в найекстремальніших умовах. Бункер використовувався для різних операцій Бундесверу", — йдеться у рекламному оголошенні.

Бункер обладнаний генератором, електричною системою, панеллю управління, резервуарами для води та палива, системою каналізації, масивними сталевими дверима та складом.

"Технічне оснащення та атмосфера бункера перенесуть вас у ранні часи, про які мало хто може говорити", — кажуть агенти з нерухомості.

Автори оголошення зазначили, що такий бункер стане добрим варіантом у разі війни у Німеччині. Також використовували як майданчик для пейнтболу.

Бункер загалом перебуває у хорошому стані, але потрібно перевірити всі системи, зробити косметичний ремонт та винести речі, залишені попередніми орендарями, пояснили брокери.

У бункері вирощували марихуану

Німецькі ЗМІ пишуть, що на цей момент є 7 потенційних клієнтів, які готові придбати об'єкт. За словами 31-річного агента з нерухомості Даніеля Філіпса з Мюльхайма, ремонт буде дорогим і трудомістким — відновлення всієї системи коштуватиме приблизно 150 тис. євро.

Нинішній власник бункера — 71-річний чоловік, на зустрічі з агентами нерухомості він був одягнений у темно-синій спортивний костюм і кепку.

Він розповів, що виявив бункер випадково. У 2008 році разом із дружиною та трьома дітьми він в'їхав у сусідній з бункером будинок — колишню казарму. Його цікавив лише будинок, у якому після ремонту можуть розміститися чотири мешканці.

За словами власника, бункер не використовувався і на рік було кілька крадіжок зі зломом. Бункер здавався у суборенду, у 2019 році суборендар вирощував у ньому марихуану. Поліція дізналася про це і з того часу об'єкт пустує.

Бункер збудували у 1967 році, він замислювався як захищений вузол зв'язку від атомних бомб, в ньому можуть розміститися близько 500 людей.

[ + – ] Бункер замислювався як захищений вузол зв'язку

Нагадаємо, що за даними голови обласної військової адміністрації Олексія Кулеби у Київській області перебуває 425 укриттів на випадок ядерного удару. Тему ядерної безпеки в Україні не порушували останні 30 років.

Фокус раніше докладно розписував ймовірність ядерного удару по Україні та що робити у разі такої атаки.

Професор та експерт з технологій, Дуглас Рушкоф вивчав, як багаті люди збираються вижити після ядерного апокаліпсиса. У його дослідженні Survival Of The Richest (Порятунок найбагатших) сказано, що чимало багатіїв мають надійні бункери.