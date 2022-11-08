Путин может принять участие в саммите G20 виртуально, — президент Индонезии

Глава Индонезии и организатор саммита Джоко Видодо не исключил, что президент РФ также может посетить встречу, "если будет возможность".

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Президент России Владимир Путин примет участие в саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20) 15-16 ноября, "если будет возможность". Глава Индонезии и организатор саммита Джоко Видодо рассказал, что глава Кремля может присоединиться к встрече виртуально. Об этом сообщает британское издание Reuters.

Он рассказал, что Путин во время телефонного разговора на прошлой неделе не исключил участия в саммите на Бали и, если возможно, присоединится к нему.

"Но если нет… может быть, он попросит сделать это виртуально", — добавил Видодо.

Отметим, 8 октября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский будет принимать участие в саммите лидеров стран "Большой двадцатки". Его пресс-секретарь Сергей Никифоров отметил, что, вероятней всего, речь идет об онлайн-формате.

3 ноября Зеленский заявил, что не будет участвовать в мероприятии, если на него явится российский президент Владимир Путин. Офис президента Украины выступает за исключение РФ из объединения из-за ее выхода из "зерновой сделки" и шантаж голодом.

11 октября глава МИД Индонезии Ретно Марсуди утверждал, что на саммите G20 будут присутствовать и Путин, и Зеленский. Индонезийские дипломаты продолжают налаживать связи с главами обеих государств в "условиях текущей мировой нестабильности".