Путін може взяти участь у саміті G20 віртуально, – президент Індонезії

Глава Індонезії та організатор саміту Джоко Відодо не заперечив, що президент РФ також може відвідати зустріч, "якщо буде можливість".

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Президент Росії Володимир Путін візьме участь у саміті лідерів "Великої двадцятки" (G20) 15-16 листопада, "якщо буде можливість". Голова Індонезії та організатор саміту Джоко Відодо розповів, що глава Кремля може приєднатися до зустрічі віртуально. Про це повідомляє британське видання Reuters.

Він розповів, що Путін під час телефонної розмови минулого тижня не відкинув можливість участі у саміті на Балі і, якщо можливо, приєднається до нього.

"Але якщо ні… можливо, він попросить зробити це віртуально", — додав Відодо.

Зазначимо, 8 жовтня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті лідерів країн "Великої двадцятки". Його прессекретар Сергій Никифоров зазначив, що, найімовірніше, йдеться про онлайн-формат.

3 листопада Зеленський заявив, що не братиме участі у заході, якщо на нього з'явиться російський президент Володимир Путін. Офіс президента України виступає за виключення РФ з об'єднання через її вихід із "зернової угоди" та шантаж голодом.

11 жовтня глава МЗС Індонезії Ретно Марсуді стверджував, що на саміті G20 будуть присутні і Путін, і Зеленський. Індонезійські дипломати продовжують налагоджувати зв'язки з главами обох держав в "умовах поточної світової нестабільності".