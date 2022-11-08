В России мобилизовали депутата: он перешел дорогу военкому на местных выборах, – СМИ

Депутата-единоросса Новоуральской гордумы призвали в армию мгновенно. Жена чиновника говорит о его конфликте с мэром на почве незаконной вырубке леса и добычи золота.

Related video

В Свердловской области России мобилизовали депутата Новоуральской городской думы Дмитрия Захарова. Жена чиновника Татьяна заявила о мести военного комиссара Алексея Верхотурова за проигрыш Захарову на муниципальных выборах в сентябре. Об этом сообщило российское агентство "ЕАН".

По версии женщины, к истории с призывом депутата может быть причастен и мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев. Мобилизованный 21 октября 46-летний депутат-единоросс сейчас пребывает в воинской части Екатеринбурга.

[ + – ] Захарова мобилизовали неожиданно

"Его так неожиданно для всех мобилизовали. 20 октября в 14:00 на комиссии в администрации вручили повестку, а 21 октября в 8 утра отправили, все были в шоке. Его избиратели стали звонить, писать мне, думали, что это ошибка. Все на его участке встало, ничего не делается, некуда обратиться. Все наказы его избирателей встали", — рассказала Татьяна изданию E1.RU.

Глава города, по словам собеседников издания, мог на муниципальных выборах задействовать админресурс, чтобы провести в думу лояльного кандидата, но народ выбрал Захарова.

Мэр, как сказала Татьяна Захарова, мог отомстить депутату за реакцию на жалобу местных жителей о незаконной вырубке леса. Во время этого процесса нашли котлован, в котором незаконно добывали золото.

[ + – ] Золото искали на площади в несколько гектар Фото: Скрин видео

Журналисты пишут, что по этому делу правоохранители задержали более 20 человек, забрали около 10 единиц спецтехники (экскаваторы, бульдозеры, самосвал и помпу для промывки золота) и 20 килограмм золотосодержащего песка.

Раскопки велись на площади в несколько гектар, часть лесного фонда повредили, отметило издание.

Депутат с "непростым характером"

С политической подоплекой призыва Захарова в армию согласилась другой депутат городской думы Ирена Ислентьева. Политик уверена, что он был неудобным для мэра человеком, якобы из-за "непростого характера".

Бывший депутат Дмитрий Никаноров заявил, что ранее Захаров занял принципиальную позицию по расселению людей из непригодных для жилья 8 бараков в селе Починок. Этот инцидент стал одной из причин отставки прежнего главы Новоуральска Владимира Цветова.

Общественник и экс-депутат Вадим Аверьянов считает, что новоуральский военком должен был сделать все, чтобы депутат, которому он проиграл на выборах, получил повестку последним.

Пресс-служба областного исполкома единороссов заявила, что депутат Захаров отправился в армию "без истерик и политических конфликтов". У Захарова 2 ребенка — один учится в школе, второй — в институте.

Напомним, что в Санкт-Петербурге прислали повестку семье моряка, который был поваром на флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва". Сейчас военный считается без вести пропавшим.

СМИ ранее выяснили, как нежелающих воевать в Украине мобилизованных россиян отправляют на подвалы на Донбассе. Один из таких лагерей отказников находится в Донецкой области.

Российское командование может организовать новую волну мобилизации. Массовые призывы начнутся в начале зимы, спецуказ президента РФ Владимира Путина для этого уже не нужен.