У Росії мобілізували депутата: він перейшов дорогу військовому на місцевих виборах, – ЗМІ

Депутата-єдинороса Новоуральської міської думи призвали до армії миттєво. Дружина чиновника говорить про його конфлікт із мером на ґрунті незаконної вирубки лісу та видобутку золота.

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У Свердловській області Росії мобілізували депутата Новоуральської міської думи Дмитра Захарова. Дружина чиновника Тетяна заявила про помсту військового комісара Олексія Верхотурова за програш Захарову на муніципальних виборах у вересні. Про це повідомило російське агентство "ЕАН".

За версією жінки, до історії із закликом депутата може бути причетний і мер Новоуральська В'ячеслав Тюменцев. Мобілізований 21 жовтня 46-річний депутат-єдинорос зараз перебуває у військовій частині Єкатеринбургу.

[ + – ] Захарова мобілізували несподівано

"Його так несподівано для всіх мобілізували. 20 жовтня о 14:00 на комісії в адміністрації вручили повістку, а 21 жовтня о 8 ранку відправили, всі були в шоці. Його виборці стали дзвонити, писати мені, думали, що це помилка. Все зупинилося у його дільниці, нічого не робиться, нікуди звернутися. Усі накази його виборців призупинені", — розповіла Тетяна виданню E1.RU.

Очільник міста, за словами співрозмовників видання, міг на муніципальних виборах залучити адмінресурс, щоб провести у думу лояльного кандидата, але народ обрав Захарова.

Мер, як сказала Тетяна Захарова, міг помститися депутату за реакцію на скаргу місцевих мешканців про незаконне вирубування лісу. Під час цього процесу знайшли котлован, у якому незаконно добували золото.

[ + – ] Золото шукали на площі кілька гектарів Фото: Скрін відео

Журналісти пишуть, що у цій справі правоохоронці затримали понад 20 осіб, забрали близько 10 одиниць спецтехніки (екскаватори, бульдозери, самоскид та помпу для промивання золота) та 20 кілограмів золотовмісного піску.

Розкопки велися на площі кілька гектарів, частину лісового фонду пошкодили, зазначило видання.

Депутат з "непростим характером"

З політичним підґрунтям призову Захарова до армії погодилася інша депутатка міської думи Ірена Іслентьєва. Політкиня упевнена, що він був незручною для мера людиною, нібито через "непростий характер".

Колишній депутат Дмитро Ніканоров заявив, що раніше Захаров зайняв принципову позицію щодо розселення людей із непридатних для житла 8 бараків у селі Починок. Цей інцидент став однією з причин відставки колишнього глави Новоуральська Володимира Цвєтова.

Громадський представник та ексдепутат Вадим Авер'янов вважає, що новоуральський військком мав зробити все, щоб депутат, якому він програв на виборах, отримав повістку останнім.

Пресслужба обласного виконкому єдиноросів заявила, що депутат Захаров вирушив до армії "без істерик та політичних конфліктів". У Захарова 2 дитини — одна навчається у школі, друга — в інституті.

Нагадаємо, що в Санкт-Петербурзі надіслали повістку сім'ї моряка, який був кухарем на флагмані Чорноморського флоту РФ крейсері "Москва". Наразі військовий вважається безвісти зниклим.

ЗМІ раніше з'ясували, як неохочих воювати в Україні мобілізованих росіян відправляють на підвали на Донбасі. Один із таких таборів відмовників знаходиться на Донеччині.

Російське командування може організувати нову хвилю мобілізації. Масові заклики розпочнуться на початку зими, спеціальний указ президента РФ Володимира Путіна для цього вже не потрібний.