Россия хочет "безусловных" переговоров с Украиной: Киев говорит, что Москва "не в той позиции"

Российские дипломаты считают, что в диалоге нужно учитывать ситуацию на фронте. Формула украинского МИД неизменна: полное прекращение боевых действий, вывод оккупантов и восстановление территориальной целостности.

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Россия заявляет о готовности к переговорам с Украиной "без предварительных условий". Об этом сказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции, пишет агентство "РИА Новости".

РФ не принимает предварительных условий Киева для начала переговоров, это касается и вывода российских войск, заметил чиновник.

По словам Грушко, в диалоге нужно учитывать текущую ситуацию на фронте.

"Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о готовности к переговорам, но эти переговоры, конечно, должны учитывать ситуацию на земле", — подчеркнул замминистра.

Москва, по его мнению, не наблюдает дипломатических усилий Франции и Австрии для возобновления переговоров России и Украины.

Россия готова к переговорам — реакция МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подчеркивает невозможность Кремля диктовать условия для переговоров с Украиной.

"Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о недопустимости повтора агрессии", — написал он.

В других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно, заключил Николенко.

Напомним, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускал возможность возобновления переговоров с Россией во второй половине 2023 года. К этому времени стартует президентская гонка в США.

Москва недавно заявила о желании закончить войну в Украине. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, РФ пока не заметила изменений в позиции Киева по переговорам с Москвой.

Американские СМИ ранее писали о возможном влиянии администрации президента США Джо Байдена на власти Украины по поводу переговоров с РФ.