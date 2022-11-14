Росія хоче "безумовних" переговорів з Україною: Київ каже, що Москва "не в тій позиції"

Російські дипломати вважають, що в діалозі слід враховувати ситуацію на фронті. Формула українського МЗС незмінна: повне припинення бойових дій, виведення окупантів та відновлення територіальної цілісності.

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Росія заявляє про готовність до переговорів з Україною "без попередніх умов". Про це сказав заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко під час пресконференції, пише агентство "РИА Новости".

РФ не приймає попередніх умов Києва для початку переговорів, це стосується виведення російських військ, зауважив чиновник.

За словами Грушка, у діалозі слід враховувати поточну ситуацію на фронті.

"Такі умови неприйнятні. Наш президент неодноразово говорив про готовність до переговорів, але ці переговори, звісно, мають враховувати ситуацію на землі", — наголосив заступник міністра.

Москва, на його думку, не спостерігає дипломатичних зусиль Франції та Австрії для поновлення переговорів Росії та України.

Росія готова до переговорів — реакція МЗС України

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголошує на неможливості Кремля диктувати умови для переговорів з Україною.

"Росія знаходиться не в тій позиції, щоб диктувати свої умови. Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих гарантій щодо неприпустимості повтору агресії", — написав він.

В інших умовах досягти стійкого світу буде неможливо, наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, що голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускав можливість поновлення переговорів з Росією у другій половині 2023 року. На цей час стартують президентські перегони в США.

Москва нещодавно заявила про бажання закінчити війну в Україні. За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, РФ поки не помітила змін у позиції Києва щодо переговорів із Москвою.

Американські ЗМІ раніше писали про можливий вплив адміністрації президента США Джо Байдена на владу України щодо переговорів із РФ.