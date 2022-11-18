"Сожалеем, что нас не допустили": в Кремле высказались о приговоре суда по делу MH17

Россияне считают, что без них якобы не будет объективного вердикта. Москва отказалась выдавать граждан России Игоря Гиркина и его подчиненного Сергея Дубинского, которых признали виновными в трагедии.

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В Кремле сожалеют, что российских следователей не допустили к расследованию дела о крушении малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом сказал в общении с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"Очень важный посыл, основной — то, что мы по-прежнему сожалеем, что Россия не была допущена к тому следствию, которое проводилось", — заявил он.

Песков убежден, что отстранение от расследования российской стороны якобы не способствует объективному расследованию.

"Что касается самого судебного решения, сначала необходим глубокий анализ", — заметил представитель Кремля.

Россия также не собирается выдавать своих граждан, которые проходят обвиняемыми по этому делу. Это запрещено 61-й статьей конституции, заявил сенатор Андрей Клишас.

"Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству", — процитировал он статью конституции.

Отметим, что Министерство иностранных дел РФ схожим образом комментировала решение суда по делу о крушении самолета Boeing рейса MH17. В основе дела, как говорят российские дипломаты, "лежал политический заказ".

Напомним, что 17 ноября суд в Гааге установил факт сбивания самолета рейса MH17 из ЗРК "Бук" со стороны села Первомайское. На момент трагедии этот населенный пункт был оккупирован пророссийскими боевиками так называемой "ДНР".

В день трагедии этих боевиков контролировала Россия, а комплекс "Бук" принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ, указали в суде.

Виновными в крушении боинга MH17 признали боевика Игоря Гиркина (Стрелкова) и двух его подчиненных — Леонида Харченко и Сергея Дубинского. Все трое получили пожизненные сроки.

США призывали РФ признать ответственность за сбивание самолета Boeing рейса MH17 с 298 людьми на борту. Лайнер летел из Амстердама в Куала-Лумпур.