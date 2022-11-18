"Шкода, що нас не допустили": у Кремлі висловилися про вирок суду у справі MH17

Росіяни вважають, що без них буцімто не буде об'єктивного вердикту. Москва відмовилася видавати громадян Росії Ігоря Гіркіна та його підлеглого Сергія Дубинського, яких визнали винними у трагедії.

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У Кремлі шкодують, що російських слідчих не допустили до розслідування справи про аварію малайзійського "Боїнга" в небі над Донбасом у 2014 році. Про це сказав у спілкуванні з журналістами речник президента Росії Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс".

"Дуже важливе посилання, основне — те, що ми, як і раніше, шкодуємо, що Росія не була допущена до того слідства, яке проводилося", — заявив він.

Пєсков переконаний, що усунення від розслідування російської сторони нібито не сприяє об'єктивному розслідуванню.

"Щодо самого судового рішення, спочатку потрібен глибокий аналіз", — зауважив представник Кремля.

Росія також не збирається видавати своїх громадян, які проходять обвинуваченими у цій справі. Це заборонено 61 статтею конституції, заявив сенатор Андрій Клішас.

"Громадянин Російської Федерації не може бути висланий за межі Російської Федерації або виданий іншій державі", — процитував він статтю конституції.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ РФ піодібно коментувало рішення суду у справі про катастрофу літака Boeing рейсу MH17. В основі справи, як кажуть російські дипломати, "лежало політичне замовлення".

Нагадаємо, що 17 листопада суд у Гаазі встановив факт збивання літака рейсу MH17 із ЗРК "Бук" з боку села Первомайське". На момент трагедії цей населений пункт був окупований проросійськими бойовиками так званої "ДНР".

У день трагедії цих бойовиків контролювала Росія, а комплекс "Бук" належав 53-й зенітно-ракетній бригаді ЗС РФ, зазначили у суді.

Винними у краху боїнга MH17 визнали бойовика Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) та двох його підлеглих — Леоніда Харченка та Сергія Дубинського. Усі троє отримали довічні терміни.

США закликали РФ визнати відповідальність за збивання літака Boeing рейсу MH17 із 298 людьми на борту. Лайнер летів з Амстердама у Куала-Лумпур.