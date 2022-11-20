После приступов эпилепсии: в зоопарке Тайваня погибла подаренная Китаем панда (фото)

Пару панд тайбейский зоопарк получил 14 лет назад в качестве символа добрых отношений между Китаем и Тайванем. Их имена Туан Туан и Юань Юань вместе означают "воссоединение".

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В зоопарке Тайваня погибла гигантская панда, которую Китай подарил острову 14 лет назад в качестве символа добрых отношений. 18-летнее животное умерло после приступов эпилепсии. Об этом рассказали в тайбэйском зоопарке, сообщает The Guardian.

"Наша медицинская бригада подтвердила, что сердце Туан Туана перестало биться", — говорится в кратком заявлении зоопарка.

Туан Туан и его партнер по разведению Юань Юань были переданы Тайваню Пекином в конце 2008 года, когда отношения между ними были более сердечными. Китай рассматривает Тайвань как часть своей территории и пообещал однажды вернуть под свой контроль самоуправляемый демократический остров.

[ + – ] Туан Туан и Юань Юань в своем вольере, 2009 год

Сообщается, что панда была погружена в глубокую анестезию для компьютерной томографии 19 ноября. Однако команда зоопарка решила не выводить Туан Туан из глубокого сна из-за того, что оказалось, что состояние здоровья животного "необратимое".

"Для Туан Туана было бы чрезвычайно болезненно и рискованно реанимировать его после анестезии", — рассказали в зоопарке.

Ветеринары впервые заметили, что 18-летняя панда начала болеть в августе. У нее начались судороги, и она стала все более неустойчивой и вялой. Сканирование показало, что у нее было поражение головного мозга, были назначены противосудорожные препараты.

В зоопарке подозревали, что у Туан Туана опухоль, в октябре его перевели в паллиативную терапию. Приступы возобновились в последние несколько дней. Они были чаще, чем раньше, а лекарства не могли облегчить симптомы.

[ + – ] Туан Туан, 2018 год

Пара панд, чьи имена вместе означают "воссоединение" или "единство", получили огромную популярность на Тайване, а Юань Юань родила двух детенышей.

Журналисты отмечают, что Китай уже давно применяет "дипломатию панд". Передача Туан Туаня и Юань Юаня в качестве подарка рассматривалась как одобрение президентства тогдашнего дружественного Пекину лидера Ма Ин-цзю.

Напомним, 26 августа в Китае родились редкие гигантские панды-близнецы. Более 30 лет понадобилось ученым, чтобы сохранить этот вид — появление панд-близнецов дает надежду на восстановление популяции.

В 2021 году ученые выяснили, как черно-белый окрас панд помогает им выжить.