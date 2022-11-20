Після нападів епілепсії: у зоопарку Тайваню загинула панда, яку подарував Китай (фото)

Пару панд тайбейський зоопарк отримав 14 років тому як символ добрих відносин між Китаєм і Тайванем. Їхні імена Туан Туан та Юань Юань разом означають "возз'єднання".

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У зоопарку Тайваню загинула гігантська панда, яку Китай подарував острову 14 років тому як символ добрих стосунків. 18-річна тварина померла після нападів епілепсії. Про це розповіли у тайбейському зоопарку, повідомляє The Guardian.

"Наша медична бригада підтвердила, що серце Туан Туана перестало битися", — йдеться у короткій заяві зоопарку.

Туан Туан та його партнер з розведення Юань Юань були передані Тайваню Пекіном наприкінці 2008 року, коли відносини між ними були більш сердечними. Китай розглядає Тайвань як частину своєї території та пообіцяв одного разу повернути під свій контроль самоврядний демократичний острів.

[ + – ] Туан Туан та Юань Юань у своєму вольєрі, 2009 рік

Повідомляється, що панду було занурено у глибоку анестезію для комп'ютерної томографії 19 листопада. Однак команда зоопарку вирішила не виводити Туан Туан із глибокого сну через те, що виявилося, що стан здоров'я тварини "незворотній".

"Для Туан Туана було б надзвичайно болісно та ризиковано реанімувати його після анестезії", — розповіли у зоопарку.

Ветеринари вперше помітили, що 18-річна панда почала хворіти у серпні. У неї почалися судоми, і вона стала більш нестійкою та млявою. Сканування показало, що у неї була поразка головного мозку, були призначені протисудомні препарати.

У зоопарку підозрювали, що у Туан Туана пухлина, у жовтні його перевели до паліативної терапії. Напади відновилися останні кілька днів. Вони були частіше, ніж раніше, а ліки не могли полегшити симптоми.

[ + – ] Туан Туан, 2018 рік

Пара панд, чиї імена разом означають "возз'єднання" або "єдність", здобули величезну популярність на Тайвані, а Юань Юань народила двох дитинчат.

Журналісти зазначають, що Китай уже давно застосовує "дипломатію панд". Передача Туан Туаня та Юань Юаня як подарунок розглядалася як схвалення президентства тодішнього дружнього Пекіну лідера Ма Ін-цзю.

Нагадаємо, 26 серпня в Китаї народилися рідкісні гігантські панди-близнюки. Понад 30 років знадобилося вченим, щоб зберегти цей вид — поява панд-близнюків дає надію на відновлення популяції.

У 2021 році вчені з'ясували, як чорно-біле забарвлення панд допомагає їм вижити.