Из Германии депортировали россиянку, оскорблявшую украинских беженцев, – СМИ (видео)

Юлия Прохорова "прославилась" тем, что 9 мая в Мюнхене станцевала "Калинку" и провоцировала украинцев в Германии. По данным журналистов, в стране она находилась незаконно.

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Россиянку Юлию Прохорову, оскорблявшую украинских беженцев, депортировали из Германии. Об этом сообщило издание The Insider, опубликовав видео из аэропорта в Берлине.

На кадрах запечатлена женщина, похожая на Прохорову. Как отметили журналисты, подтвердить из официальных источников, что это была именно она, пока не удалось.

Как пишет The Insider, предположительно Прохорову посадили на рейс Берлин-Стамбул в сопровождении полицейских.

[ + – ] Депортация Юлии Прохоровой из Германии

О депортации Прохоровой из Германии у себя в соцсетях написала народный депутат Украины Галина Янченко.

"Юлия Прохорова, оскорблявшая украинских беженцев, депортирована из Германии. Теперь Юлия сможет адресовать свой вопрос "Так чей же Херсон" россиянам. Я уверена, что ответ может расстроить ее больше, чем депортация", –– прокомментировала Янченко.

Как сообщает Bild, россиянка находилась в Германии без действительного вида на жительство. Полицейские провели обыск в квартире, арендованной Прохоровой в городе Ландсхут в Нижней Баварии. Во время обыска полиция изъяла три смартфона и ноутбук.

После проведенных у нее дома 14 октября обысков женщина перестала выходить на связь. Журналисты писали, что, вероятно, она находится под стражей.

Кто такая Юлия Прохорова

Юлия Прохорова скандально "прославилась" своими видео с провокацией украинских граждан в Германии. На одном из них она преследовала двух украинок на улице и издевалась над ними.

Кроме того, Прохорова пришла на акцию поддержки 9 мая в Мюнхене, которую организовали беженцы из Украины, и станцевала "Калинку".

The Insider рассказывает, что Юлия Прохорова родом из Самарской области. Жила в Москву, где официально работала кассиром в магазине и также числилась в микрофинансовой организации "Быстроденьги". Параллельно с этим ее фотографии публиковались на сайте интим-услуг с пометкой "верифицированные".

Напомним, мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в центр для мигрантов в южном английском порту Дувр. После этого он совершил самоубийств.

В Германии недавно горела гостиница в поселке Гросс-Штремкендорф, в которой поселились украинские беженцы.