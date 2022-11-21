З Німеччини депортували росіянку, яка ображала українських біженців – ЗМІ (відео)

Юлія Прохорова "прославилася" тим, що 9 травня у Мюнхені станцювала "Калинку" та провокувала українців у Німеччині. За даними журналістів, у країні вона перебувала незаконно.

Related video

Росіянку Юлію Прохорову, яка ображала українських біженців, було депортовано з Німеччини. Про це повідомило видання The Insider, опублікувавши відео з аеропорту в Берліні.

На кадрах знято жінку, схожу на Прохорову. Як зазначили журналісти, підтвердити з офіційних джерел, що це була саме вона, наразі не вдалося.

Як пише The Insider, ймовірно, Прохорову посадили на рейс Берлін-Стамбул у супроводі поліцейських.

[ + – ] Депортація Юлії Прохорової з Німеччини

Про депортацію Прохорової з Німеччини у себе в соцмережах написала народна депутатка України Галина Янченко.

"Юлію Прохорову, яка ображала українських біженців, депортовано з Німеччини. Тепер Юлія зможе адресувати своє питання "Так чий же Херсон" росіянам. Я впевнена, що відповідь може засмутити її більше, ніж депортація", –– прокоментувала Янченко.

Як повідомляє Bild, росіянка перебувала в Німеччині без дійсної посвідки на проживання. Поліцейські провели обшук у квартирі, орендованій Прохоровою у місті Ландсхут у Нижній Баварії. Під час обшуку поліція вилучила три смартфони та ноутбук.

Після проведених у неї вдома 14 жовтня обшуків жінка перестала виходити на зв'язок. Журналісти писали, що, мабуть, вона перебуває під вартою.

Хто така Юлія Прохорова

Юлія Прохорова скандально "прославилася" своїми відео з провокацією українських громадян у Німеччині. На одному з них вона переслідувала двох українок навулиці та знущалася над ними.

Крім того, Прохорова прийшла на акцію підтримки 9 травня у Мюнхені, яку організували біженці з України, та станцювала "Калинку".

The Insider розповідає, що Юлія Прохорова родом із Самарської області. Жила в Москві, де офіційно працювала касиркою у магазині й також була членкинею у мікрофінансовій організації "Быстроденьги". Паралельно з цим її фото публікувалися на сайті інтим-послуг із позначкою "верифіковані".

Нагадаємо, чоловік кинув пляшки із запальною сумішшю в центр для мігрантів у південному англійському порту Дувр. Після цього він скоїв самогубство.

У Німеччині нещодавно горів готель у селищі Гросс-Штремкендорф, в якому оселилися українські біженці.