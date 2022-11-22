Не повторять ошибок, как с Россией: Германия должна снизить зависимость от Китая, — Шольц

Немецкий канцлер убежден, что Германия и страны Запада должны извлечь урок из энергетической зависимости от России и провести диверсификацию своих экономик.

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на экономическом форуме в Берлине, обозначил перспективы преодоления энергетического кризиса в Европе. В частности он отметил, что необходимо стремиться к снижению зависимости ЕС от Китая и не повторить тех ошибок, которые были с Россией. Об этом говорится в материале немецкого издания Süddeutsche Zeitung.

В начале выступления Шольц дал понять, что счастливые времена, когда европейцы и страны Северной Америки могли наслаждаться лучшим из всех экономических условий, прошли. Стабильный рост, низкая инфляция и высокий уровень занятости уже в прошлом, поскольку российско-украинская война и последствия пандемии отражаются на ключевых экономических показателях.

Вместе с тем в азиатском регионе, в частности в Китае, Индонезии и Вьетнаме заметен экономический рост — миллиард человек там поднялся до среднего класса с соответствующей покупательной способностью. По мнению Шольца, это одна из глубинных причин инфляции.

"Деглобализация — это опасный ошибочный путь. Не только потому, что большая часть мира не пойдет по этому пути", — полагает немецкий канцлер.

В связи с этим Шольц заявил, что Германии и западным странам необходима диверсификация экономики, извлекая урок из агрессивной политики России и Путина, который использует энергетику как оружие. По его словам Германия уже испытала на себе зависимость от российского газа, поэтому "эта ошибка не повторится во второй раз". В этом контексте это означает, что прежде всего, зависимость от Китая должна быть снижена за счет поиска новых источников поставок и рынков сбыта.

"Мы позаботимся о том, чтобы немецкая экономика и Германия, как место ведения бизнеса пережили трудные времена", — пообещал Шольц.

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Напомним, в ходе встречи председатель КНР Си Цзиньпина с канцлером Германии Олафом Шольцем китайский лидер заявил, что желал бы, чтобы Европа стала более независимой от США. По его словам Китай заинтересован в том, чтобы европейские страны сохраняли тот вектор развития с Пекином который прослеживается на данный момент.

Олаф Шольц 15 октября заявил, что Европейский союз нуждается в расширении с учетом его геополитической роли. При этом он отметил, что расширение ЕС на восток является крупной победой для европейских стран.