Не повторювати помилок, як із Росією: Німеччина має знизити залежність від Китаю, — Шольц

Німецький канцлер переконаний, що Німеччина та країни Заходу мають отримати урок із енергетичної залежності від Росії та провести диверсифікацію своїх економік.

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Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи на економічному форумі в Берліні, вказав на перспективи подолання енергетичної кризи в Європі. Зокрема, він зазначив, що необхідно прагнути до зниження залежності ЄС від Китаю та не повторити тих помилок, які були з Росією. Про це йдеться в матеріалі німецького видання Süddeutsche Zeitung.

На початку виступу Шольц дав зрозуміти, що щасливі часи, коли європейці та країни Північної Америки могли насолоджуватися найкращою з усіх економічних умов, минули. Стабільне зростання, низька інфляція та високий рівень зайнятості вже в минулому, оскільки російсько-українська війна та наслідки пандемії відбиваються на ключових економічних показниках.

Водночас в азійському регіоні, зокрема в Китаї, Індонезії та В'єтнамі, помітне економічне зростання — мільярд людей там піднявся до середнього класу з відповідною купівельною спроможністю. На думку Шольца, це одна з глибинних причин інфляції.

"Деглобалізація — це небезпечний помилковий шлях. Не тільки тому, що велика частина світу не піде цим шляхом", — вважає німецький канцлер.

У зв'язку з цим Шольц заявив, що Німеччині та західним країнам необхідна диверсифікація економіки, вивчаючи агресивну політику Росії та Путіна, який використовує енергетику як зброю. За його словами, Німеччина вже випробувала на собі залежність від російського газу, тому "ця помилка не повториться вдруге". У цьому контексті це означає, що, насамперед, залежність від Китаю має бути знижена за рахунок пошуку нових джерел постачання і ринків збуту.

"Ми подбаємо про те, щоб німецька економіка та Німеччина як місце ведення бізнесу пережили важкі часи", — пообіцяв Шольц.

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Нагадаємо, під час зустрічі голова КНР Сі Цзіньпіна з канцлером Німеччини Олафом Шольцем китайський лідер заявив, що хотів би, щоб Європа стала незалежнішою від США. За його словами, Китай зацікавлений у тому, щоб європейські країни зберігали той вектор розвитку з Пекіном, який простежується зараз.

Олаф Шольц 15 жовтня заявив, що Європейський Союз потребує розширення з урахуванням його геополітичної ролі. Водночас він зазначив, що розширення ЄС на схід є великою перемогою для європейських країн.