Появившаяся на публике дочь Ким Чен Ына может быть его вторым ребенком, — СМИ

По данным южнокорейской разведки, Северная Корея по сути впервые официально подтвердила существование десятилетней дочери у Ким Чен Ына. Аналитики полагают, что ее появление на полигоне говорит о воодушевлении Кима развитием своего ядерного арсенала.

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По данным Разведывательное управления Южной Кореи, девочка, которая недавно сопровождала северокорейского лидера Ким Чен Ына на полигоне межконтинентальных баллистических ракет, является его вторым ребенком, Ким Чжу Э. Об этом сообщает издание Time.

Обозреватели пишут, что заявление южнокорейской разведки связано с тем, в медиа возникли спекуляции о мотивах Ким Чен Ына привлечения к ней внимания внешнего мира. По оценке сотрудников спецслужб, Ким Чжу Э является вторым ребенком Кима, и ей около 10 лет.

Некоторые аналитики полагают, что появление девочки на ракетном полигоне говорит о том, что Ким Чен Ын воодушевился развитием своего ядерного арсенала, который является основой правления его семьи. Также существует предположение, что северокорейский лидер вывел дочь на публику, намекая таким образом на то, что власть в стране будет передаваться по наследству.

Как сообщили журналисты крупного агентства Yonhap News данные о дочери Ким Чен Ына южнокорейским коллегам передали спецслужбы США.

"Национальная разведывательная служба США подтвердила, что, по их мнению, дочь, которая сопровождала Кима во время запуска межконтинентальной баллистической ракеты, является его вторым ребенком, Ким Чжу Э", — заявил журналистам член палаты представителей правящей Партии народной власти Ю Сан Бом после брифинга за закрытыми дверями.

Также сообщается, что это был первый случай, когда Северная Корея официально подтвердила существование второго ребенка у Ким Чен Ына.

Ранее Ким Чжу Э случайно попала в кадры пропагандистских телеканалов Северной Кореи. Обозреватели The Mirror отметили, что во время хорового песнопения камера режиссера выхватывала из группы детей лицо только одной девочки — предположительно это была вторая дочь Ким Чен Ына.

Вместе с тем супруга северокорейского лидера Ри Соль Джу довольно часто показывается на светских мероприятиях вместе со своим мужем. Так, в феврале этого года она посетила концерт в честь Лунного Нового года в Художественном театре Мансудэ в Пхеньяне.