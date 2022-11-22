Дочка Кім Чен Ина, яка з'явилася на публіці, може бути його другою дитиною, — ЗМІ

За даними південнокорейської розвідки, Північна Корея, по суті, вперше офіційно підтвердила існування десятирічної доньки у Кім Чен Ина. Аналітики вважають, що її поява на полігоні говорить про піднесення Кіма через розвиток свого ядерного арсеналу.

Related video

За даними Розвідувального управління Південної Кореї, дівчинка, яка нещодавно супроводжувала північнокорейського лідера Кім Чен Ина на полігоні міжконтинентальних балістичних ракет, є його другою дитиною, Кім Чжу Е. Про це повідомляє видання Time.

Оглядачі пишуть, що заява південнокорейської розвідки пов'язана з тим, у медіа виникли спекуляції щодо мотивів Кім Чен Ина привернення до неї уваги зовнішнього світу. За оцінкою співробітників спецслужб, Кім Чжу Е є другою дитиною Кіма, і їй близько 10 років.

Деякі аналітики вважають, що поява дівчинки на ракетному полігоні говорить про те, що Кім Чен Ин надихнувся розвитком свого ядерного арсеналу, який є основою правління його сім'ї. Також існує припущення, що північнокорейський лідер вивів дочку на публіку, натякаючи так на те, що влада в країні передаватиметься у спадок.

Як повідомили журналісти великого агентства Yonhap News, дані про доньку Кім Чен Ина південнокорейським колегам передали спецслужби США.

"Національна розвідувальна служба США підтвердила, що, на їхню думку, дочка, яка супроводжувала Кіма під час запуску міжконтинентальної балістичної ракети, є другою дитиною, Кім Чжу Е", — заявив журналістам член палати представників правлячої Партії народної влади Ю Сан Бом після брифінгу за зачиненими дверима.

Також повідомляється, що це був перший випадок, коли Північна Корея офіційно підтвердила існування другої дитини у Кім Чен Ина.

Раніше Кім Чжу Е випадково потрапила до кадрів пропагандистських телеканалів Північної Кореї. Оглядачі The Mirror зазначили, що під час хорового співу камера режисера вихоплювала з групи дітей обличчя лише однієї дівчинки — імовірно, це була друга дочка Кім Чен Ина.

Разом з тим, дружина північнокорейського лідера Рі Соль Джу досить часто показується на світських заходах разом зі своїм чоловіком. Так, у лютому цього року вона відвідала концерт на честь Місячного Нового року у Художньому театрі Мансуде у Пхеньяні.