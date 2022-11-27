Потратил на мундиаль $215 млн: СМИ узнали новые факты о жизни эмира Катара (фото)

Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани начал карьеру в катарской армии, а возглавил страну в 33 года. Богатство и европейское образование не повлияли на его принцип управления "железной рукой" — свободной прессы, политических партий или выборов в Катаре нет, гомосексуальность запрещена, а за воровство могут избить плетью.

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Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани потратил на проведение Чемпионата мира по футболу в десятки раз больше, чем любая из других принимающих стран. Историю жизни катарского правителя рассказал немецкий таблоид BILD.

Тамим бин Хамад Аль Тани родился в Дохе и был четвертым сыном третьего эмира Катара Халифы бин Хамада Аль Тани. Подросток учился в элитной британской школе-интернате, далее поступил в военную академию Сандхерст, в которой учились английские принцы Уильям и Гарри.

Получив блестящее образование, Тамим бин Хамад Аль Тани начал карьеру в катарской армии, а в 2003 году отец сделал его наследным принцем.

[ + – ] Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани с матерью Мусой бин Насер на открытии государственной библиотеки

В июне 2013 года его отец вынужден был уйти с поста правителя по состоянию здоровья. Едва достигнув 33 лет, шейх Тамим стал главой государства с населением менее 3 миллионов человек.

Новый эмир сразу прославился любовью к спорту — он видел в нем возможность сделать маленькую страну известной и популярной в мире. Он провел в Катаре чемпионаты мира по плаванию, гандболу и велосипедному спорту. Катар подавал заявки на проведение Олимпийских игр в 2016 и 2020 годах, но безуспешно. Эмир хочет повторить попытку в 2032 году.

Чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре, по данным журналистов, обошелся стране в 215 миллиардов евро. Эта сумма в десятки раз превышает вложения в турнир любой принимающей страны, отмечает таблоид.

[ + – ] Катар является крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире

"Для шейхов деньги — просто печатная бумага. Суверенный фонд благосостояния Катара владеет недвижимостью в Лондоне в 3 раза больше, чем королева", — подчеркивает BILD.

Откуда Катар заработал сверхбогатство?

Источником богатства семьи, состояние которой оценивают в 300 миллиардов евро, является газ. В 1995 году Хамад бин Халифа Аль Тани вложил 20 миллиардов евро в завод по производству сжиженного природного газа.

Сегодня Катар стал крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире.

"Каждая страна, большая или маленькая, должна сыграть свою роль в мире. Роль моего королевства — способность купить что угодно, сколько бы это ни стоило", — говорил шейх Тамим французскому журналу Le Point.

Тамим бин Хамад Аль Тани, несмотря на европейское образование, управляет Катаром железной рукой, отметили авторы материала.

Свободной прессы, политических партий или выборов в этой стране нет. В Катаре запрещена гомосексуальность, за воровство могут избить плетью, а почти 2 млн трудовых мигрантов фактически бесправны.

Издание пишет, что только в 2015 году, через 5 лет после присуждения стране права на проведение чемпионата мира по футболу, трудовое законодательство было смягчено. Трудовым мигрантам разрешили покидать рабочие места и страну без разрешения начальства, добавляют журналисты.

Семья эмира Катара: главные факты

У эмира Тамима бин Хамада Аль Тани 3 жены и 13 детей. Моза бин Насер Аль-Миснед, мать эмира, является второй из трех жен его отца.

Аль-Миснед стала весьма необычной публичной фигурой для арабской страны, позируя на фото с королевой Елизаветой II и Мишель Обамой для журнала Vogue.

[ + – ] Мать эмира Катара с королевой Елизаветой в 2010 году

Сестра эмира Аль-Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль Тани (39 лет) возглавляет музейное управление эмирата и считается одной из самых влиятельных женщин в мире искусства.

[ + – ] Сестра эмира покупала картины художника Поля Гогена и Дэмьена Херста

Она покупала картины художника Поля Гогена и Дэмьена Херста, а также труды Фрэнсиса Бэкона. В 2011 году она заплатила 250 миллионов евро за 1 из 5 картин Поля Сезанна из серии "Игроки в карты".

Фокус ранее писал о скандалах вокруг мундиаля из-за ограничений в мусульманской стране. В начале соревнований катарские власти не хотели принимать самолет сборной Германии, поскольку на его фюзеляже был лозунг ЛГБТ.

Власти Катара также решили внести в "черный список" Португалию из-за заявления президента Марсело Ребелу де Соуза о ситуации с правами человека в арабской стране.

Международная федерация футбола запретила болельщикам надевать на матчи костюмы рыцарей и крестоносцев, так как подобные наряды могут не приветствовать власти Катара.