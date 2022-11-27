Витратив на мундіаль $215 млн: ЗМІ дізналися нові факти про життя еміра Катару (фото)

Шейх Тамім бін Хамад Аль Тані розпочав кар'єру в катарській армії, а очолив країну у 33 роки. Багатство та європейська освіта не вплинули на його принцип управління "залізною рукою" — вільної преси, політичних партій чи виборів у Катарі немає, гомосексуальність заборонена, а за крадіжку можуть побити батогом.

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Емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані витратив на проведення Чемпіонату світу з футболу в десятки разів більше, ніж будь-яка з інших країн. Історію життя катарського правителя розповів німецький таблоїд BILD.

Тамім бін Хамад Аль Тані народився в Досі і був четвертим сином третього еміру Катару Халіфи бін Хамада Аль Тані. Підліток навчався в елітній британській школі-інтернаті, далі вступив до військової академії Сандхерст, де навчалися англійські принци Вільям і Гаррі.

Здобувши блискучу освіту, Тамім бін Хамад Аль Тані розпочав кар'єру в катарській армії, а в 2003 році батько зробив його спадкоємцем.

[ + – ] Емір Катара Тамім бін Хамад Аль Тані з матір'ю Мусою бін Насер на відкритті державної бібліотеки

У червні 2013 року його батько змушений був піти з посади правителя за станом здоров'я. Щойно досягнувши 33 років, шейх Тамім став главою держави з населенням менше 3 мільйонів людей.

Новий емір одразу прославився любов'ю до спорту — він бачив у ньому можливість зробити маленьку країну відомою та популярною у світі. Він провів у Катарі чемпіонати світу з плавання, гандболу та велосипедного спорту. Катар подавав заявки на проведення Олімпійських ігор у 2016 та 2020 роках, але безуспішно. Емір хоче повторити спробу у 2032 році.

Чемпіонат світу з футболу в 2022 році в Катарі, за даними журналістів, коштував країні 215 мільярдів євро. Ця сума в десятки разів перевищує вкладення в турнір будь-якої приймаючої країни, зазначає таблоїд.

[ + – ] Катар є найбільшим постачальником зрідженого газу у світі

"Для шейхів гроші — просто друкований папір. Суверенний фонд добробуту Катару володіє нерухомістю в Лондоні втричі більше, ніж королева", — наголошує BILD.

Звідки Катар заробив надбагатство?

Джерелом багатства сім'ї, статки якої оцінюють у 300 мільярдів євро, є газ. 1995 року Хамад бін Халіфа Аль Тані вклав 20 мільярдів євро в завод з виробництва зрідженого природного газу.

Сьогодні Катар став найбільшим постачальником скрапленого газу у світі.

"Кожна країна, велика чи маленька, повинна зіграти свою роль у світі. Роль мого королівства — здатність купити будь-що, скільки б це не коштувало", — говорив шейх Тамім французькому журналу Le Point.

Тамім бін Хамад Аль Тані, незважаючи на європейську освіту, керує Катаром залізною рукою, зазначили автори матеріалу.

Вільної преси, політичних партій чи виборів у цій країні немає. У Катарі заборонена гомосексуальність, за крадіжку можуть побити батогом, а майже 2 млн. трудових мігрантів фактично безправні.

Видання пише, що лише у 2015 році, через 5 років після надання країні права на проведення чемпіонату світу з футболу, трудове законодавство було пом'якшене. Трудовим мігрантам дозволили залишати робочі місця та країну без дозволу начальства, додають журналісти.

Родина еміра Катару: головні факти

У еміра Таміма бін Хамада Аль Тані 3 дружини та 13 дітей. Моза бін Насер Аль-Міснед, мати еміра, є другою з трьох дружин його батька.

Аль-Міснед стала вельми незвичайною публічною фігурою для арабської країни, позуючи на фото з королевою Єлизаветою II та Мішель Обамою для журналу Vogue.

[ + – ] Мати еміра Катару з королевою Єлизаветою у 2010 році

Сестра еміра Аль-Маясса бинт Хамад бін Халіфа Аль Тані (39 років) очолює музейне управління емірату та вважається однією з найвпливовіших жінок у світі мистецтва.

[ + – ] Сестра еміра купувала картини художника Поля Гогена та Дем'єна Герста

Вона купувала картини художника Поля Гогена та Дем'єна Герста, а також праці Френсіса Бекона. У 2011 році вона заплатила 250 мільйонів євро за 1 із 5 картин Поля Сезанна із серії "Гравці в карти".

Фокус раніше писав про скандали навколо мундіалю через обмеження у мусульманській країні. На початку змагань катарська влада не хотіла приймати літак збірної Німеччини, оскільки на його фюзеляжі було гасло ЛГБТ.

Влада Катару також вирішила внести до "чорного списку" Португалію через заяву президента Марсело Ребелу де Соза про ситуацію з правами людини в арабській країні.

Міжнародна федерація футболу заборонила вболівальникам одягати на матчі костюми лицарів і хрестоносців, оскільки подібні вбрання можуть не вітати влада Катару.