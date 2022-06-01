Колишню принцесу Катару знайшли мертвою в іспанському маєтку

Попередньою причиною смерті Галланіо експерти називають передозування наркотиків, проте остаточні висновки будуть зроблені після судмедекспертизи.

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45-річну Касію Галланіо, колишню третю дружину 73-річного мільярдера Абдельазіза бін Халіфи Аль-Тані, дядька еміра Катару, знайдено мертвою у своєму будинку в Марбельї на півдні Іспанії, повідомляє Metro.

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Незважаючи на те, що її тіло виявили ще 29 травня, широко про смерть жінки стало відомо лише за кілька днів. Першою на сполох забила молодша дочка Касії, яка не могла зв'язатися з нею кілька днів. Дівчина, яка живе в Парижі, попросила іспанську поліцію перевірити, чи все гаразд із її матір'ю. Швейцар дозволив кільком офіцерам увійти в житловий комплекс Галланіо в Марбельї близько 8 ранку в неділю, де вони виявили Галланіо мертвою в ліжку. У цьому слідів фізичного насильства не було. Після попереднього огляду експерти дійшли висновку, що причиною її загибелі могло стати передозування наркотиків. Проте точніші дані стануть відомі після судмедекспертизи.

Галланіо та Аль-Тані познайомилися в Парижі, куди колишній міністр нафти й фінансів Катару, чий батько правив державою Перської затоки протягом 23 років, переїхав у 1995 році. Це сталося після його вигнання через переворот, коли його зведений брат зайняв трон.

Пара одружилася у 2004 році, і вже незабаром у них народилися дві доньки-близнята, яким зараз по 17 років, а потім ще одна дівчинка (їй зараз 15). Подружжя розлучилося 2012-го. Після розлучення Галаніо переїхала в Іспанію, а у 2018 році втратила опіку над дочками, оскільки її звинуватили в зловживанні спиртним, яким вона нібито боролася з тяжкою депресією. Колишній чоловік забороняв їй спілкуватися з дітьми, через що між експодружжям понад 10 років тривала війна.

Аль-Тані ж, за повідомленнями французьких ЗМІ, він вів розкішне затворницьке життя в маєтку площею 5000 квадратних метрів в ультраексклюзивному районі 8-го округу недалеко від Єлисейських полів.

[ + – ] Абдельазіз бін Халіфа Аль-Тані був звинувачений у розбещенні однієї з трьох дочок Фото: Getty Images

У квітні цього року одна з дочок подала на нього скаргу, в якій звинуватила батька в тому, що він змушував її спати у своєму ліжку та чіпав її за груди та сідниці у віці від 9 до 15 років.

Поліцейські розпочали розслідування за підозрою в сексуальному насильстві за обтяжливих обставин, однак чоловік заперечував усі звинувачення.

У свою чергу, Касія дала інтерв'ю телеканалу Women's World TV, у якому заявила, що настав час висловитися.

"Настав час дати людям зрозуміти, що не все так гламурно й ідеально. Я теж борюся та проходжу через багато чого, і це було важко. Не тільки для мене, а й для дітей", — сказала вона.

Після смерті Касії один із її друзів розповів журналістам, що вона ніколи не була ні алкоголічкою, ні наркоманкою та ніколи б не покинула своїх дочок.

Нагадаємо, рік тому в Іспанії виявили принцесу Латіфу, доньку шейха Мохаммеда бін Рашида Аль Мактума, яка раніше намагалася втекти з Дубая в США, але була спіймана та повернута додому.