Бывшая принцесса Катара найдена мертвой в испанском особняке

Предварительной причиной смерти Галланио эксперты называют передозировку наркотиков, однако окончательный выводы будут сделаны после судмедэкспертизы.

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45-летняя Касия Галланио, бывшая третья жена 73-летнего миллиардера Абдельазиза бин Халифы Аль-Тани, дяди эмира Катара, найдена мертвой в своем доме в Марбелье на юге Испании, сообщает Metro.

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Несмотря на то, что ее тело обнаружили еще в 29 мая, широко о смерти женщины стало известно только через несколько дней. Первой тревогу забила младшая дочь Касии, которая не могла связаться с ней несколько дней. Девушка, которая живет в Париже, попросила испанскую полицию проверить, все ли в порядке с ее матерью. Швейцар разрешил нескольким офицерам войти в жилой комплекс Галланио в Марбелье около 8 утра в воскресенье, где они обнаружили Галланио мертвой в постели. При этом следов физического насилия не было. После предварительного осмотра эксперты пришли к выводу, что причиной ее гибели могла стать передозировка наркотиков. Однако более точные данные станут известны после судмедэкспертизы.

Галланио и Аль-Тани познакомились в Париже, куда бывший министр нефти и финансов Катара, чей отец правил государством Персидского залива в течение 23 лет, переехал в 1995 году. Это произошло после его изгнания в результате переворота, когда его сводный брат занял трон.

Пара поженилась в 2004 году, и уже вскоре у них родились две дочери-близняшки, которым сейчас по 17 лет, а затем еще одна девочка (ей сейчас 15). Супруги развелись в 2012-м. После расставания Галаннио переехала в Испанию, а в 2018 году лишилась опеки над дочерьми, поскольку ее обвинили в злоупотреблении спиртным, которым она якобы боролась с тяжелой депрессией. Бывший муж запрещал ей общаться с детьми, из-за чего между экс-супругами более 10 лет продолжалась война.

Аль-Тани же, по сообщениям французских СМИ, он вел затворническую роскошную жизнь в особняке площадью 5000 квадратных метров в ультраэксклюзивном районе 8-го округа недалеко от Елисейских полей.

[ + – ] Абдельазиз бин Халифа Аль-Тани был обвинен в растлении одной из трех дочерей Фото: Getty Images

В апреле этого года одна из дочерей подала на него жалобу, в которой обвинила отца в том, что он заставлял ее спать в своей постели и трогал ее за грудь и ягодицы в возрасте от 9 до 15 лет.

Полицейские начали расследование по подозрению в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах, однако мужчина отрицал все обвинения.

В свою очередь Касия дала интервью телеканалу Women’s World TV, в котором заявила, что пришло время высказаться.

"Пришло время дать людям понять, что не все так гламурно и идеально. Я тоже борюсь и прохожу через многое, и это было трудно. Не только для меня, но и для детей", – сказала она.

После смерти Касии один из ее друщей рассказал журналистам, что она никогда не была ни алкоголичкой, ни наркоманкой, и никогда бы не бросила своих дочерей.

Напомним, год назад в Испании обнаружили принцессу Латифу, дочь шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, которая ранее пыталась сбежать из Дубая в США, но была поймана и возвращена домой.