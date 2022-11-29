Путин заявил, что права и свободы россиян "незыблемы" (видео)

Президент РФ призвал "никогда не забывать" о том, что права россиян "гарантированы Конституцией" и призвал ускорить процесс формирования судов на временно оккупированных территориях Украины.

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Президент России Владимир Путин заявил, что права и свободы граждан РФ "гарантированы Конституцией и незыблемы" и призвал ускорить процесс формирования "судов" на временно оккупированных территориях Украины. Об этом глава государства-агрессора заявил в ходе выступления на Съезде судей РФ во вторник, 29 ноября.

"(Нужно избегать) поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий. Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией — они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать", — сказал Путин.

Президент РФ заявил, что в дальнейшем предстоит работа по формированию "судов" на временно оккупированных территориях Украины и интеграции их в российскую судебную систему.

"Сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту", — добавил глава российского государства.

Также Путин затронул тему расследования преступлений нацистов в период Второй мировой войны. По его словам, процесс сбора доказательств "о зверствах нацистов продолжается" и каждому такому факту "нужно обязательно давать правовую судебную оценку".

Ранее мы писали, что с 16 сентября 2022 года Российская Федерация больше не обладает статусом члена Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в России с 10 декабря планируют начать новую волну незаконной скрытой мобилизации на войну против Украины.