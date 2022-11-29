Путін заявив, що права та свободи росіян "непорушні" (відео)

Президент РФ закликав "ніколи не забувати" про те, що права росіян "гарантовані Конституцією" та закликав прискорити процес формування судів на тимчасово окупованих територіях України.

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що права та свободи громадян РФ "гарантовані Конституцією та є непорушними" і закликав прискорити процес формування "судів" на тимчасово окупованих територіях України. Про це глава держави-агресора заявив під час виступу на З'їзді суддів РФ у вівторок, 29 листопада.

"(Потрібно уникати) поверхового чи обвинувального підходу під час проведення судових розглядів, слідчих та інших процесуальних дій. Права та свободи наших громадян гарантовані Конституцією — вони непорушні. Ми ніколи не повинні про це забувати", — сказав Путін.

Президент РФ заявив, що надалі чекає робота щодо формування "судів" на тимчасово окупованих територіях України та інтеграції їх у російську судову систему.

"Зробити це потрібно в максимально стислий термін, щоб громадянам, які проживають на цих територіях, було гарантовано конституційне право на судовий захист", — додав глава російської держави.

Також Путін торкнувся теми розслідування злочинів нацистів у період Другої світової війни. За його словами, процес збирання доказів "про звірства нацистів триває" і кожному такому факту "потрібно обов'язково давати правову судову оцінку".

Раніше ми писали, що з 16 вересня 2022 року Російська Федерація більше не має статусу члена Європейської конвенції з прав людини.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, у Росії з 10 грудня планують розпочати нову хвилю незаконної прихованої мобілізації на війну проти України.