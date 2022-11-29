Россия возобновила экспорт удобрений по Черному морю, – офис генсека ООН

После продления "зерновой сделки" по экспорту украинского зерна через порты Черного моря начал разблокироваться экспорт российских удобрений.

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Первое судно с российскими удобрениями для Африки вышло из порта Нидерландов. Об этом сообщил представителя генсека ООН Стефана Дюжаррик во время саммита в Бухаресте 29 ноября.

"Первая партия, содержащая 20 тыс. тонн удобрений, покинула сегодня Нидерланды. Это первая из серии поставок удобрений, предназначающихся ряду других африканских стран, которые будут осуществлены в ближайшие месяцы", – сказал Дюжаррик.

Известно, что удобрения прибудут из Нидерландов в Малави (не имеющая выхода к морю страна в Юго-Восточной Африке, – ред.) через Мозамбик на сухогрузе MV Greenwich.

Дюжаррик также добавил, что ООН приветствует безвозмездную передачу Россией 260 тыс. тонн удобрений, которые хранятся в портах и складах Европы, для обеспечения гуманитарных нужд и предотвращения катастрофического неурожая зерновых в Африке.

Возобновление поставок российских удобрений Черным морем: что этому предшествовало

Во время заключения соглашения об экспорте продовольствия из Украины, которое состоялось 22 июля в Стамбуле, представители РФ договорились также о том, что их страна в свою очередь будет транспортировать морским путем удобрения.

Однако уж в начале ноября российский президент Владимир Путин рассказывал о невыполнении второй части договоренностей – разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

"За три месяца действия договоренностей так и не выполнена задача обеспечения доставки продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам. Россия готова безвозмездно поставлять в Африку зерно и удобрения", — возмутились в Кремле.

А недавно в росСМИ появилась информация о том, компания "Уралхим-Уралкалий" договорилась 12 ноября о вывозе в Африку гуманитарных партий удобрений, заблокированных на складах в Нидерландах, Бельгии и Эстонии. Первое судно для экспорта было зафрахтовано Всемирной Продовольственной программой ООН (ВПП).

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия намерена возобновить экспорт аммиака по Черному морю. До начала вторжения в Украину Россия экспортировала 2,3 миллиона тонн аммиака. Возобновление торговли удобрением принесет Москве дополнительные $2,4 миллиарда.

Кроме того, несколько дней назад Украина и РФ даже обсудили возвращение поставок российского аммиака. Представители Киева и Кремля встретились на прошлой неделе, чтобы рассмотреть возможность экспорта удобрений из РФ в обмен на освобождение военнопленных.