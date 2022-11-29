Росія відновила експорт добрив Чорним морем, – офіс генсека ООН

Після продовження "зернової угоди" щодо експорту українського зерна через порти Чорного моря почав розблоковуватися експорт російських добрив.

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Перше судно з російськими добривами для Африки вийшло із порту Нідерландів. Про це повідомив представник генсека ООН Стефан Дюжаррік під час саміту в Бухаресті 29 листопада.

"Перша партія, що містить 20 тис. тонн добрив, покинула сьогодні Нідерланди. Це перша із серії поставок добрив, що призначаються низці інших африканських країн, які будуть здійснені найближчими місяцями", — сказав Дюжаррік.

Відомо, що добрива прибудуть із Нідерландів до Малаві (країна, що не має виходу до моря в Південно-Східній Африці, — ред.) через Мозамбік на суховантажі MV Greenwich.

Дюжаррік також додав, що ООН вітає безоплатну передачу Росією 260 тис. тонн добрив, які зберігаються в портах та складах Європи, для забезпечення гуманітарних потреб та запобігання катастрофічному неврожаю зернових в Африці.

Відновлення поставок російських добрив до Чорного моря: що цьому передувало

Під час укладання угоди про експорт продовольства з України, що відбулася 22 липня у Стамбулі, представники РФ домовилися також про те, що їхня країна зі свого боку транспортуватиме морським шляхом добрива.

Проте вже на початку листопада російський президент Володимир Путін розповідав про невиконання другої частини домовленостей — розблокування експорту російської сільгосппродукції та добрив.

"За три місяці дії домовленостей так і не виконано завдання забезпечення доставки продовольства в пріоритетному порядку країнам, які найбільше потребують. Росія готова безоплатно постачати в Африку зерно і добрива", — обурилися в Кремлі.

А нещодавно в росЗМІ з'явилася інформація про те, що компанія "Уралхім-Уралкалій" домовилася 12 листопада про вивезення до Африки гуманітарних партій добрив, заблокованих на складах у Нідерландах, Бельгії та Естонії. Перше судно для експорту було зафрахтоване Всесвітньою Продовольчою програмою ООН (ВПП).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія має намір відновити експорт аміаку Чорним морем. До початку вторгнення в Україну Росія експортувала 2,3 мільйона тонн аміаку. Відновлення торгівлі добривом принесе Москві додаткові $2,4 мільярди.

Крім того, кілька днів тому Україна та РФ навіть обговорили повернення постачання російського аміаку. Представники Києва та Кремля зустрілися минулого тижня, щоб розглянути можливість експорту добрив із РФ в обмін на звільнення військовополонених.