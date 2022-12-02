Хотела попить чаю: в Москве женщина устроила пожар на корабле посреди реки (фото, видео)

По данным СМИ, на судне жила 42-летняя Ирина Маслова. Утром она включила газовую колонку, огонь вспыхнул в 40 метрах от берега.

Related video

В России на юго-востоке Москвы в районе Братеевского моста загорелось пришвартованное судно. Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на департамент транспорта Москвы.

По предварительным данным, пострадал 1 человек, его cпасли. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, существовала угроза другим людям.

"Борт 30 на 10 метров горит в 40 метрах от берега. Виден черный дым", — написали в Telegram-канале Mash.

Оперативные службы города уточнили, что пожар произошел в районе улицы Борисовские пруды. Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.

[ + – ] Горящее судно находилось в 40 метрах от берега

Уточняется, что судно находится в 40 метрах от берега. На корабле жила 42-летняя женщина Ирина Маслова, дополняет Telegram-канала Baza.

Утром она захотела попить чай, включила газовую колонку. Судно загорелось, Маслову быстро эвакуировали.

"Теперь, видимо, жить на воде она не будет", — заметили авторы.

Московская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с возгоранием маломерного судна.

Напомним, что 30 ноября в российской Перми горела самая крупная теплоэлектростанция города ТЭЦ-9. Из-за ЧП пострадали два человека.

В этот же день в Брянской области России произошел сильный пожар на нефтебазе, его площадь составила 4 тысячи квадратных метров.

Фокус ранее писал о возгорание резервуара с растворителем в Белгороде. Взрывы доносились со стороны нефтебазы в Хотмыжске Грайворонского городского округа.