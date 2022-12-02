Хотіла попити чаю: у Москві жінка влаштувала пожежу на кораблі посеред річки (фото, відео)

За даними ЗМІ, на судні мешкала 42-річна Ірина Маслова. Вранці вона ввімкнула газову колонку, вогонь спалахнув за 40 метрів від берега.

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У Росії на південному сході Москви в районі Братіївського мосту спалахнуло пришвартоване судно. Про це повідомили росЗМІ з посиланням на департамент транспорту Москви.

За попередніми даними, постраждала 1 особа, її врятували. Площа загоряння становила 20 квадратних метрів, існувала загроза іншим людям.

"Борт 30 на 10 метрів горить за 40 метрів від берега. Видно чорний дим", — написали в Telegram-каналі Mash.

Оперативні служби міста уточнили, що пожежа сталася в районі вулиці Борисівських ставків. Обставини події з'ясовують фахівці.

[ + – ] Судно, що загорілося, перебувало за 40 метрів від берега

Уточнюється, що судно перебувало за 40 метрів від берега. На кораблі мешкала 42-річна жінка Ірина Маслова, доповнює Telegram-каналу Baza.

Уранці вона захотіла попити чаю, увімкнула газову колонку. Судно спалахнуло, Маслову швидко евакуювали.

"Тепер, мабуть, жити на воді вона не буде", — зауважили автори.

Московська транспортна прокуратура організувала перевірку у зв'язку зі займанням маломірного судна.

Нагадаємо, що 30 листопада в російській Пермі горіла найбільша теплоелектростанція міста ТЕЦ-9. Через НП постраждали двоє людей.

Цього ж дня в Брянській області Росії сталася сильна пожежа на нафтобазі, її площа склала 4 тисячі квадратних метрів.

Фокус раніше писав про спалах резервуару з розчинником у Бєлгороді. Вибухи долинали з боку нафтобази в Хотмижська Грайворонського міського округу.