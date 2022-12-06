Девятый пакет санкций против РФ: Запад может ударить по производителям беспилотников, – СМИ

По сведениям журналистов, около 180 российских физических и юридических лиц попадут под новые ограничения. ЕС хочет остановить поставки американских и европейских деталей, найденных в иранских дронах.

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Российские производители беспилотников рискуют попасть под западные санкции, которые Европейский Союз может утвердить на следующей неделе. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Европейские чиновники рассматривают возможности ввода ограничений на другие технологии и компоненты, применяемые Москвой в военных целях. Санкции также коснутся сферы дополнительных услуг, инвестиций, росСМИ и финансового сектора, отметили собеседники агентства.

По сведениям Bloomberg, в девятый пакет санкции добавят около 180 физических и юридических лиц. Польша и страны Балтии подтолкнули ЕС к усилению санкций в рамках требований поддержать ограничение цен на российскую нефть, сказал один из источников.

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Новые ограничения официально предложат и обсудят на текущей неделе, до встречи лидеров ЕС в Брюсселе на следующей неделе, добавил источник.

"Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов, меры могут измениться до того, как это произойдет", — отметили чиновники.

Москва атакует иранскими беспилотниками энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины. В многочисленных отчетах подчеркивалось использование американских и европейских компонентов в российских и иранских дронах, подчеркнуло агентство.

Напомним, что с 5 декабря начало действовать нефтяное эмбарго на поставки нефти из РФ в ЕС морем. Ценовой потолок на нефть установили на уровне 60 долларов за баррель.

Российские представители грозили, что с этого года Евросоюз начнет жить без российской нефти. Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уверен, что скоро TC начнет обвинять РФ в отсутствии нефти.

Госдеп США признавал, что из-за санкций Запада России стало трудно закупать детали для оборонного сектора в нужных объемах.