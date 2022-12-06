Дев'ятий пакет санкцій проти РФ: Захід може вдарити по виробниках безпілотників, – ЗМІ

За даними журналістів, майже 180 російських фізичних і юридичних осіб потраплять під нові обмеження. ЄС хоче зупинити постачання американських і європейських деталей, знайдених в іранських дронах.

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Російські виробники безпілотників ризикують потрапити під західні санкції, які Європейський Союз може затвердити наступного тижня. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з питанням.

Європейські чиновники розглядають можливості введення обмежень на інші технології та компоненти, які застосовує Москва у військових цілях. Санкції також торкнуться сфери додаткових послуг, інвестицій, росЗМІ та фінансового сектору, зазначили співрозмовники агентства.

За даними Bloomberg, до дев'ятого пакету санкції додадуть майже 180 фізичних і юридичних осіб. Польща та країни Балтії підштовхнули ЄС до посилення санкцій у межах вимог підтримати обмеження цін на російську нафту, сказало одне з джерел.

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Нові обмеження офіційно запропонують та обговорять цього тижня, до зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі наступного тижня, додало джерело.

"Санкції ЄС вимагають підтримки всіх держав-членів, заходи можуть змінитись до того, як це відбудеться", — зазначили чиновники.

Москва атакує іранськими безпілотниками енергетичну та цивільну інфраструктуру України. У численних звітах наголошувалося на використанні американських і європейських компонентів у російських та іранських дронах, підкреслило агентство.

Нагадаємо, що з 5 грудня почало діяти нафтове ембарго на постачання нафти з РФ до ЄС морем. Цінову стелю на нафту встановили на рівні 60 доларів за барель.

Російські представники погрожували, що з цього року Євросоюз почне жити без російської нафти. Російський постпред при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов упевнений, що скоро ЄC почне звинувачувати РФ у відсутності нафти.

Держдеп США визнавав, що через санкції Заходу Росії стало важко закуповувати деталі для оборонного сектору в потрібних обсягах.