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Путин купил себе яхту за миллиарды долларов от газовой аферы, — СМИ (фото)

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По мнению журналистов Путин незаконно получил средства, потраченные на строительство одной из своих яхт

Расследователям "Досье" удалось восстановить схему, благодаря которой Владимир Путин получил прибыль от перепродажи "газовых" акций. Именно на эти деньги он заказал строительство 82-метровой яхты.

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Российский президент Владимир Путин лично украл больше $1 млрд на газовом месторождении и на часть денег приказал построить себе яхту Graceful. Такую информацию опубликовали расследователи центра "Досье".

По имеющейся у расследователей информации, личную прибіль в размере $1,12 млрд Путин получил от перепродажи акций крупной компании по добыче и переработке газа "Ямал СПГ". Эти деньги достались офшору Mischositos Investment S.A. Петра Колбина.

К слову, Владимир Путин был тесно связан с ныне уже покойным Петром Колбиным. Тот был его близким другом еще с детства.

Кроме того, журналисты выяснили, что именно Mischositos Investment S.A.оплачивал восьмилетнее строительство яхты Graceful, которое обошлось в $100 млн.

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Расследователи разобрались, откуда президент РФ взял деньги на супер-яхту
Фото: Досье

Graceful: чем примечательна личная яхта Путина

Яхта длиной в 82 метра была построена на российском судостроительном заводе "Севмаш", где производят корабли ВМФ. Однако заканчивали ее в Германии, на верфи в Гамбурге.

Ее интерьер и внешний вид были разработан английским дизайнерским домом H2 Yacht Design, владельцу ее передали в 2014 году. На стадии строительства она была записана на офшор с Багамских островов. Согласно информации на сайте "Администрации морских портов Балтийского моря", ее собственник — некое АО "Аргумент".

На борту могут с комфортом разместиться 12 пассажиров в шести каютах. Обслуживают их 25 членов экипажа.

На яхте есть аквадискотека – то есть бассейн, который можно превратить в танцпол, вертолетная площадка, каюты, отделанные белым мрамором и огромный офис с библиотекой. Также тут имеется винный погреб и салон с белым пианино Steinway.

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Яхта президента РФ Владимира Путина Graceful
Фото: H2 Yacht Design

Как сложилась дальнейшая судьба яхты Путина

После начала российско-украинской войны США ввели санкции против четырех яхт, связанных с Путиным. Graceful была в их числе.

В октябре стало известно, что судно сменило название — теперь Graceful называется по-русски: "Косатка".

25 сентября фотограф Карл Гролл заметил яхту Путина у берегов Эстонии и сумел ее сфотографировать. В Балтийском море яхту сопровождало судно российской береговой охраны. Возможно, "Косатка" двигалась в сторону Петербурга.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Владимир Путин спрятал свою 82-метровую яхту Graceful в Калининграде. По данным журналистов, в Калининградском заливе судно, строительство которого обошлось в 87 млн евро, базировалось с 9 февраля.

Кроме того, мы писали о том, что все найденные яхты Путина стоят около 80 млрд рублей. По словам российских оппозиционеров, речь идет об яхтах, которые были обнаружены журналистами в ходе расследований.