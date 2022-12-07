Путин купил себе яхту за миллиарды долларов от газовой аферы, — СМИ (фото)

Расследователям "Досье" удалось восстановить схему, благодаря которой Владимир Путин получил прибыль от перепродажи "газовых" акций. Именно на эти деньги он заказал строительство 82-метровой яхты.

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Российский президент Владимир Путин лично украл больше $1 млрд на газовом месторождении и на часть денег приказал построить себе яхту Graceful. Такую информацию опубликовали расследователи центра "Досье".

По имеющейся у расследователей информации, личную прибіль в размере $1,12 млрд Путин получил от перепродажи акций крупной компании по добыче и переработке газа "Ямал СПГ". Эти деньги достались офшору Mischositos Investment S.A. Петра Колбина.

К слову, Владимир Путин был тесно связан с ныне уже покойным Петром Колбиным. Тот был его близким другом еще с детства.

Кроме того, журналисты выяснили, что именно Mischositos Investment S.A.оплачивал восьмилетнее строительство яхты Graceful, которое обошлось в $100 млн.

[ + – ] Расследователи разобрались, откуда президент РФ взял деньги на супер-яхту Фото: Досье

Graceful: чем примечательна личная яхта Путина

Яхта длиной в 82 метра была построена на российском судостроительном заводе "Севмаш", где производят корабли ВМФ. Однако заканчивали ее в Германии, на верфи в Гамбурге.

Ее интерьер и внешний вид были разработан английским дизайнерским домом H2 Yacht Design, владельцу ее передали в 2014 году. На стадии строительства она была записана на офшор с Багамских островов. Согласно информации на сайте "Администрации морских портов Балтийского моря", ее собственник — некое АО "Аргумент".

На борту могут с комфортом разместиться 12 пассажиров в шести каютах. Обслуживают их 25 членов экипажа.

На яхте есть аквадискотека – то есть бассейн, который можно превратить в танцпол, вертолетная площадка, каюты, отделанные белым мрамором и огромный офис с библиотекой. Также тут имеется винный погреб и салон с белым пианино Steinway.

[ + – ] Яхта президента РФ Владимира Путина Graceful Фото: H2 Yacht Design

Как сложилась дальнейшая судьба яхты Путина

После начала российско-украинской войны США ввели санкции против четырех яхт, связанных с Путиным. Graceful была в их числе.

В октябре стало известно, что судно сменило название — теперь Graceful называется по-русски: "Косатка".

25 сентября фотограф Карл Гролл заметил яхту Путина у берегов Эстонии и сумел ее сфотографировать. В Балтийском море яхту сопровождало судно российской береговой охраны. Возможно, "Косатка" двигалась в сторону Петербурга.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Владимир Путин спрятал свою 82-метровую яхту Graceful в Калининграде. По данным журналистов, в Калининградском заливе судно, строительство которого обошлось в 87 млн евро, базировалось с 9 февраля.

Кроме того, мы писали о том, что все найденные яхты Путина стоят около 80 млрд рублей. По словам российских оппозиционеров, речь идет об яхтах, которые были обнаружены журналистами в ходе расследований.